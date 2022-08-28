Журналисты высказались о возможном суде по поводу нарвского танка

"Мне непонятно, а чего ждут Владимир Жаворонков (председатель горсобрания Нарвы - прим. ред) и компания, которые написали письмо о том, что собираются подать в суд на правительство и попытаются вернуть памятники. Зачем? Это же точка невозврата. Этого уже нет и не будет", - подкинул тему для обсуждения ведущий радиопередачи "Здесь и сейчас" Павел Иванов.

"Как сказать. Я очень надеюсь, что будет подан этот иск. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, какую оценку даст суд с правовой точки зрения всем этим действиям. Я верю в беспристрастность нашего суда. Это очень интересно. Вот как раз таки решения суда я жду", - высказал свое мнение Андрей Титов.

"Подача иска - это отчасти попытка оправдаться перед горожанами. Мол, извините, у нас не получилось на заседании горсобрания принять решение по танку, но сейчас мы что-то попробуем. Почему я не верю в то, что у них это получится? Я напомню вам историю про переход русских гимназий на систему 60/40. В законе было четко прописано, что муниципалитеты имеют право на своей территории выбрать язык образования в конкретной школе с подачи попечительского совета школы. Много человек судилось. Прошли все инстанции. В итоге государственная позиция оказалась превалирующей. Все суды были проиграны. Здесь будет ровно то же самое", - заявил Артур Тооман.

"Поэтому я не верю в то, что у нарвских депутатов получится вернуть памятники в Нарву. Но если дело все-таки дойдет до суда, было бы интересно понаблюдать за аргументацией сторон, за аргументацией суда", - резюмировал Тооман.