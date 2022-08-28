Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Цена электричества сегодня ночью будет необыкновенно низкой

Erik Kalda
, ajakirjanik
Цена электричества сегодня ночью будет необыкновенно низкой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Если на последней неделе биржевая цена электричества и ночью составляла более 100 евро за мегаватт-час, то в ночь на понедельник можно будет увидеть непривычно низкую цену - меньше 10 евро за мегаватт-час.

Электричество будет стоить меньше всего между 3 и 4 часами - всего 6,95 евро за мегаватт-час (около 7 центов за киловатт-час).

А дороже всего электричество будет между 12 и 13 часами, когда будет стоить 560,48 евро за мегаватт-час (56 центов за киловатт-час).

Средняя же дневная цена составит 307,65 евро за мегаватт-час (30,7 цента за киловатт-час).

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх