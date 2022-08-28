Новая идея от прокуратуры: смерть не спасет от конфискации имущества

Такая конфискация будет была бы целесообразна в случае, если обвиняемый умрет во время судебного разбирательства либо будет освобожден от дальнейшего наказания из-за серьезной болезни, пишет "Делфи".

С предложением рассмотреть вопрос об изменении порядка конфискации в Эстонии выступил главный прокурор страны Андрес Пармас.

Еврокомиссия также призывает страны Евросоюза создать вариант конфискации в ситуации, „когда все доказательства преступления имеются, но в силу определенных обстоятельств вынесение обвинительного приговора невозможно“. Имущество могло бы быть конфисковано за преступления, наказуемые лишением свободы на срок от не менее четырех лет.