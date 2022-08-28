Министерство юстиции размышляет о том, должна ли у государства иметься возможность конфисковывать имущество людей, даже если они не были осуждены за совершение преступления в суде.
Новая идея от прокуратуры: смерть не спасет от конфискации имущества
Такая конфискация будет была бы целесообразна в случае, если обвиняемый умрет во время судебного разбирательства либо будет освобожден от дальнейшего наказания из-за серьезной болезни, пишет "Делфи".
С предложением рассмотреть вопрос об изменении порядка конфискации в Эстонии выступил главный прокурор страны Андрес Пармас.
Еврокомиссия также призывает страны Евросоюза создать вариант конфискации в ситуации, „когда все доказательства преступления имеются, но в силу определенных обстоятельств вынесение обвинительного приговора невозможно“. Имущество могло бы быть конфисковано за преступления, наказуемые лишением свободы на срок от не менее четырех лет.
Эстонские суды недавно закрыли производство в отношении одного из фигурантов как минимум трех крупных дел о коррупции в связи с его плохим здоровьем или смертью: в процессе по Таллиннскому порту против Аллана Кийля, в процессе по Таллиннскому городскому транспорту против Андреса Херкеля и в процессе с участием управы Таллинна против Эдгара Сависаара.