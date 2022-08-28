На следующей неделе в Эстонии резко похолодает

В ночь на понедельник, 29 августа, в основном ясно, к утру добавятся облака. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Кое-где образуется туман. Ветер восточных направлений 2-7, к утру на островах и северном побережье северо-восточный ветер до 10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°С. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер северо-восточный, северный 3-9, на островах и северном побережье до 12, порывы 17 м/с. Температура воздуха 19..25, на юге Эстонии до 28°С.

В ночь на вторник переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, осадки могут быть сильными. Ветер северный, северо-восточный 4-8, порывы 12, на побережье 8-12, порывами до 18 м/с. Температура 13..18°С. Днем на западе и севере Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На востоке и юге более облачно и дождей больше, возможна гроза и сильные осадки. Ветер северный, северо-восточный 4-8, порывы 12, на побережье 8-12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 17..21, при дожде около 15°С.

В ночь на среду небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 16°С. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 13..17°С.