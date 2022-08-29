Министерство финансов предложит правительству отложить на год повышение действующих ставок акцизов на топливо и электроэнергию, которые должны были повыситься с мая 2023 года, пишет rus.err.ee.
Минфин предложил отложить на год повышение акцизов на топливо и электричество
Предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа и электроэнергии, а также дизельного топлива для сельхозсектора, для которого акциз сейчас установлен на минимальном разрешенном в ЕС уровне.
По оценке минфина, действующие ставки акцизов нужно продлить до 30 апреля 2024 года, а затем в течение четырех лет плавно вернуть к докризисному уровню, потому что в нынешних кризисных условиях повышение акцизов "дало бы неверный толчок и сигнал".
Акцизы на электричество и некоторые виды топлива были понижены на два года с 1 мая 2020 года для смягчения последствий коронакризиса. В конце 2021 года были приняты поправки в закон, предполагавшие постепенный возврат к докризисным ставкам в течение четырехлетнего периода, начиная с 1 мая 2023 года. Теперь в министерстве финансов пришли к выводу, что этот четырехлетний период следует сдвинуть на один год, чтобы акцизы восстановились на прежнем уровне не к 2026, а к 2027 году.
В рамках предложенных мер сельхозсектор и сланцедобывающие предприятия смогут до 30 апреля апреля 2024 года покупать дизельное топливо с акцизом в размере 21 евро за тонну. После этого акциз для сельхозсектора вырастет до 107 евро за тонну, а сланцедобывающие предприятия должны будут платить топливный акциз по такой же ставке, как и обычные потребители.