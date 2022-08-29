Минфин предложил отложить на год повышение акцизов на топливо и электричество

Предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа и электроэнергии, а также дизельного топлива для сельхозсектора, для которого акциз сейчас установлен на минимальном разрешенном в ЕС уровне.

По оценке минфина, действующие ставки акцизов нужно продлить до 30 апреля 2024 года, а затем в течение четырех лет плавно вернуть к докризисному уровню, потому что в нынешних кризисных условиях повышение акцизов "дало бы неверный толчок и сигнал".

Акцизы на электричество и некоторые виды топлива были понижены на два года с 1 мая 2020 года для смягчения последствий коронакризиса. В конце 2021 года были приняты поправки в закон, предполагавшие постепенный возврат к докризисным ставкам в течение четырехлетнего периода, начиная с 1 мая 2023 года. Теперь в министерстве финансов пришли к выводу, что этот четырехлетний период следует сдвинуть на один год, чтобы акцизы восстановились на прежнем уровне не к 2026, а к 2027 году.