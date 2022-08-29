В понедельник в Тартуском университете (ТУ) пройдет церемония открытия учебного года. Этот учебный год начинается с акции, во время которой студенты потребуют улучшить финансирование высшего образования, пишет rus.err.ee.
Учебный год начнется с акции: студенты ТУ потребуют улучшить финансирование высшего образования
Учебный год начнется с акции: студенты ТУ потребуют улучшить финансирование высшего образования
В студенческом совете ТУ отметили, что на демонстрации будут звонить монетки, чтобы показать, что студенты готовы даже просить милостыню от имени университета для своей учебы, сообщили в понедельник утренние теленовости ERR.
В этом году в Тартуский университет поступило 4500 студентов. В начале учебного года проректор Ауне Валк напомнила, что студенты являются не пассивными потребителями знаний, а активными участниками учебного процесса.
Ключевые слова