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Учебный год начнется с акции: студенты ТУ потребуют улучшить финансирование высшего образования

Северное побережье
Учебный год начнется с акции: студенты ТУ потребуют улучшить финансирование высшего образования
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Tallinna Tehnikaülikooli uus labor. Illustratiivne foto.
Tallinna Tehnikaülikooli uus labor. Illustratiivne foto. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В понедельник в Тартуском университете (ТУ) пройдет церемония открытия учебного года. Этот учебный год начинается с акции, во время которой студенты потребуют улучшить финансирование высшего образования, пишет rus.err.ee.

В студенческом совете ТУ отметили, что на демонстрации будут звонить монетки, чтобы показать, что студенты готовы даже просить милостыню от имени университета для своей учебы, сообщили в понедельник утренние теленовости ERR.

В этом году в Тартуский университет поступило 4500 студентов. В начале учебного года проректор Ауне Валк напомнила, что студенты являются не пассивными потребителями знаний, а активными участниками учебного процесса.

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