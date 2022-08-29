За сутки электросамокаты отправили в больницы двоих человек

В 07:51 произошла авария в Таллинне около Нымме теэ, 55/1, где упал ехавший на самокате 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:50 произошло ДТП в деревне Алликынну, волость Пыхья-Пярнумаа, Пярнумаа, где упал ехавший на самокате 16-летний подросток. Пострадавшего доставили в Пярнскую больницу.

Согласно памятке Bolt о безопасной езде на безмоторном транспортном средстве, необходимо соблюдать правила дорожного движения, носить шлем, ехать одному, правильно парковаться и выбирать безопасную скорость езды, которая может составлять не более 20-25 км/ч. Следует рассчитывать скорость так, чтобы она была безопасна как для самого водителя, так и для других участников движения.