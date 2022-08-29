По словам главы консультирующего правительство научного совета Тойво Майметса, до появления новых и более опасных штаммов коронавируса нет необходимости вводить новые ограничения и обязательства, например, обязательное тестирование в школах, пишет rus.err.ee.
Майметс: в обязательном тестировании в школах пока нет необходимости
Весной начал распространяется новый вариант коронавивируса - омикрон-5, который сейчас стал доминирующим, сообщил Майметс в понедельник в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
Он пояснил, что это менее опасный штамм вируса, поэтому Эстония также движется по пути мягкого сценария, предложенного научным советом весной.
"Больницы справляются, и нет необходимости в принудительных государственных мерах. Необходимо уделять внимание группам риска, таким как пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями. Но до тех пор, пока мы не увидим появления новых, более опасных штаммов, для правительства нет необходимости налагать какие-либо существенные обязательства. И обязательное тестирование в школах сегодня не имеет смысла в этой ситуации. Но также нет смысла его запрещать, если школа или владелец школы хотят проводить тестирование самостоятельно. В соответствии с нынешним подходом - доверяем людям самим [принимать решения]", - пояснил Майметс.
Он добавил, что дети обычно переносят коронавирус легко. Возможно, стоит провести тестирование, если большое количество детей одновременно остаются дома, чтобы выяснить, насколько распространена инфекция в школе и чего еще можно ожидать.
"Мы наблюдаем большое количество положительных результатов тестов на вирус. Последние данные [руководителя мониторингового исследования Тартуского университета] Рут Калда по нескольким тысячам человек показывают, что носителями вируса являются 5,7% взрослых, т.е. один человек из 17. Заразны из них более половины или один из 30. Такая информация необходима, чтобы знать, где мы находимся. Нам также необходимо секвенировать вирус, чтобы знать, доминирует ли по-прежнему легкий штамм "омикрон-5" или появляется что-то еще", - сказал ученый.
Майметс добавил, что пока в Эстонии нет новых и более тяжелых штаммов вируса, не имеет смысла вкладывать такие огромные ресурсы в ПЦР-тестирование, как год назад.
"Выборочное тестирование, т.е. тестирование нескольких тысяч человек, крайне необходимо", - сказал он, имея в виду мониторинговое исследование Тартуского университета.
Комментируя исследование концентрации коронавируса в сточных водах, Майметс отметил, что интерпретировать эти результаты результаты сложнее, чем кажется.
"Сточные воды довольно "красные", и это говорит сразу несколько вещей. Они "красные", потому что распространенность вируса высокая. Но мы знаем, что омикрон-5 не вызывает тяжелого теечения заболевания. В больницах находится менее 100 человек, а в интенсивной терапии на искусственном дыхании - 1-3 человека. Вирус распространяется, но его результаты легкие".
Поэтому глава научного совета не видит причин для тревоги или планирования локдауна. "Но необходимо заниматься мониторингом. Международное сотрудничество важно для того, чтобы в случае появления нового вируса в соседних странах мы знали об этом. И не только в соседних странах - в Таллиннский аэропорт можно приехать также из гораздо более отдаленных мест", - пояснил он.
Говоря о вакцинации и бустерных дозах, Майметс отметил, что она необходима группам риска - людям старше 60 лет и людям с медицинскими показаниями, которые делают их восприимчивыми к вирусам.
"Им следует сделать бустерную дозу. Разница между второй и третьей дозой очень велика, поэтому мы говорим о завершенной вакцинации [только] после третьей дозы", - сказал Майметс.