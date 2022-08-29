Майметс: в обязательном тестировании в школах пока нет необходимости

Майметс добавил, что пока в Эстонии нет новых и более тяжелых штаммов вируса, не имеет смысла вкладывать такие огромные ресурсы в ПЦР-тестирование, как год назад.

"Выборочное тестирование, т.е. тестирование нескольких тысяч человек, крайне необходимо", - сказал он, имея в виду мониторинговое исследование Тартуского университета.

Комментируя исследование концентрации коронавируса в сточных водах, Майметс отметил, что интерпретировать эти результаты результаты сложнее, чем кажется.

"Сточные воды довольно "красные", и это говорит сразу несколько вещей. Они "красные", потому что распространенность вируса высокая. Но мы знаем, что омикрон-5 не вызывает тяжелого теечения заболевания. В больницах находится менее 100 человек, а в интенсивной терапии на искусственном дыхании - 1-3 человека. Вирус распространяется, но его результаты легкие".

Поэтому глава научного совета не видит причин для тревоги или планирования локдауна. "Но необходимо заниматься мониторингом. Международное сотрудничество важно для того, чтобы в случае появления нового вируса в соседних странах мы знали об этом. И не только в соседних странах - в Таллиннский аэропорт можно приехать также из гораздо более отдаленных мест", - пояснил он.

Говоря о вакцинации и бустерных дозах, Майметс отметил, что она необходима группам риска - людям старше 60 лет и людям с медицинскими показаниями, которые делают их восприимчивыми к вирусам.