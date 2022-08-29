Сфера общественного транспорта сильно пострадала за последние две коронавирусные зимы и уже ясно, что третья зима будет не лучше, пишет rus.err.ee.
Представители автобусных компаний: ситуация печальная, цены на проезд вырастут
Таймо Кянгсепп, руководитель фирмы Taisto Liinid, на прошлой неделе объявившей о прекращении обслуживания большинства междугородних маршрутов, заявил, что сфера общественного транспорта сильно пострадала за последние две коронавирусные зимы и уже ясно, что третья зима будет не лучше.
Генеральный директор Hansabuss Индрека Халлисте сказал Postimees, что ситуация с общественным транспортом в целом печальная: "Революционные изменения в экономической жизни и продолжающийся рост цен на энергоносители и сырье заставили компанию активно искать новые решения, чтобы свести концы с концами".
Бизнес-менеджер Lux Express Eesti Ингмар Роос констатировал, что на этом фоне, по его мнению, рост цен, вероятно, неизбежен, но на рынке услуг междугородних перевозок цена определяется конкуренцией.
Руководитель Go Bus Андрей Мяндла отметил, что высокая цена на топливо вынуждает перевозчиков поднимать цены на билеты, поскольку увеличение количества пассажиров не компенсирует рост цены на топливо: "При оказании услуг общественного транспорта стоимость топлива составляет 20-40 процентов от цены километра маршрута, – сказал Мяндла. – Если цена на топливо удвоится, это означает, что стоимость поездки вырастет примерно на четверть".