Представители автобусных компаний: ситуация печальная, цены на проезд вырастут

Таймо Кянгсепп, руководитель фирмы Taisto Liinid, на прошлой неделе объявившей о прекращении обслуживания большинства междугородних маршрутов, заявил, что сфера общественного транспорта сильно пострадала за последние две коронавирусные зимы и уже ясно, что третья зима будет не лучше.

Генеральный директор Hansabuss Индрека Халлисте сказал Postimees, что ситуация с общественным транспортом в целом печальная: "Революционные изменения в экономической жизни и продолжающийся рост цен на энергоносители и сырье заставили компанию активно искать новые решения, чтобы свести концы с концами".

Бизнес-менеджер Lux Express Eesti Ингмар Роос констатировал, что на этом фоне, по его мнению, рост цен, вероятно, неизбежен, но на рынке услуг междугородних перевозок цена определяется конкуренцией.