В преддверии осенне-зимнего сезона и роста тарифов на отопление многие хотели бы сэкономить на этих расходах. Однако при снижении температуры воздуха в квартире возникает риск возникновения плесени, пишет rus.err.ee.
Специалист: экономия энергии путем снижения температуры воздуха может привести к плесени
Предстоящий отопительный сезон вызывает беспокойство у потребителей как в Эстонии, так и во многих других странах. В Финляндии, например, 10 октября стартует кампания по энергосбережению, призывающая немного снизить температуру в квартирах, принимать более кратковременный душ и экономить воду, медленнее ездить на автомобиле и т. д.
По словам специалиста по строительству и технадзору Антона Слепухина, есть постановление, согласно которому в жилом помещении температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов тепла. При этом, еще на стадии проектирования здания планируется, что температура в жилых помещениях будет 21-22 градуса, а во влажных помещениях - 22-23 градуса.
Последствия снижения температуры зависят от состояния здания и его соответствия современным нормам энергосбережения, воздухообмена, внутреннего климата. При проблемах с вентиляцией и отсутствии необходимой теплоизоляции понижение температуры приведет к появлению плесени.
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"Отсутствие нормальной вентиляции, мостики холода и низкая температура достаточно быстро скажутся на появлении плесени. Это может произойти за месяц или несколько. Если говорить про конструкции, то есть арматуру, которая внутри, то коррозия - процесс длительный, однако это мина замедленного действия. Этого не видно, и невозможно ликвидировать проблему, которая со временем будет только усугубляться", - пояснил специалист в передаче "Подробности" на Радио 4.
Выключение счетчика не означает полное прекращение теплоподачи
Во многих домах на радиаторах установлены терморегуляторы, как правило, со шкалой от 0 до 5. По словам Слепухина, 3 обычно означает 20 градусов тепла. При этом современные системы предусматривают, что человек не может полностью выключить подачу тепла, потому что помещение должно прогреваться.
"Особенно это актуально для радиаторов со счетчиками учета тепла. Если человек, например, уезжает в отпуск, полностью выключает радиатор для экономии, а подтапливают его соседи за свой счет. Системы сделаны таким образом, чтобы подобного не было", - добавил он.