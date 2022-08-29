Специалист: экономия энергии путем снижения температуры воздуха может привести к плесени

Предстоящий отопительный сезон вызывает беспокойство у потребителей как в Эстонии, так и во многих других странах. В Финляндии, например, 10 октября стартует кампания по энергосбережению, призывающая немного снизить температуру в квартирах, принимать более кратковременный душ и экономить воду, медленнее ездить на автомобиле и т. д.

По словам специалиста по строительству и технадзору Антона Слепухина, есть постановление, согласно которому в жилом помещении температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов тепла. При этом, еще на стадии проектирования здания планируется, что температура в жилых помещениях будет 21-22 градуса, а во влажных помещениях - 22-23 градуса.

Последствия снижения температуры зависят от состояния здания и его соответствия современным нормам энергосбережения, воздухообмена, внутреннего климата. При проблемах с вентиляцией и отсутствии необходимой теплоизоляции понижение температуры приведет к появлению плесени.

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"Отсутствие нормальной вентиляции, мостики холода и низкая температура достаточно быстро скажутся на появлении плесени. Это может произойти за месяц или несколько. Если говорить про конструкции, то есть арматуру, которая внутри, то коррозия - процесс длительный, однако это мина замедленного действия. Этого не видно, и невозможно ликвидировать проблему, которая со временем будет только усугубляться", - пояснил специалист в передаче "Подробности" на Радио 4.

Выключение счетчика не означает полное прекращение теплоподачи

Во многих домах на радиаторах установлены терморегуляторы, как правило, со шкалой от 0 до 5. По словам Слепухина, 3 обычно означает 20 градусов тепла. При этом современные системы предусматривают, что человек не может полностью выключить подачу тепла, потому что помещение должно прогреваться.