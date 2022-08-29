Совет фонда "Капитал культуры" принял решение увеличить финансирование уездных экспертных групп; изменение вступит в силу с третьего распределения в этом году, сообщает Министерество культуры.
Фонд "Капитал культуры" увеличил финансирование уездов
На последнем заседании совета фонда "Капитал культуры" председатель совета, министр культуры Пирет Хартман предложила увеличить суммы, выделяемые уездным экспертным группам на поддержку местной культурной и спортивной жизни. Совет поддержал предложение министра культуры о том, что субсидии, распределяемые уездным экспертным группам, увеличатся в среднем на 12%.
"Поступление доходов за первое полугодие фонда "Капитал культуры" было очень хорошим, а результат лучше, чем мы рассчитывали при составлении бюджета. В результате я предложила увеличить финансирование уездных экспертных групп, которые лучше всего могут направлять субсидии на местном уровне, поэтому таким образом мы создаем лучшие возможности для процветания культуры высокого уровня за пределами столицы", - сказала Хартман.
Совет также решил изменить принципы финансирования ежегодной уездной премии фонда "Капитал культуры" Kultuuripärl: отныне сумма премии во всех уездах будет составлять 2500 евро, а награда будет финансироваться только из средств фонда.
Уездная экспертная группа - это структурное подразделение фонда "Капитал культуры", действующее в каждом уезде, задачей которого является распределение средств, выделенных фондом, в культурную сферу уезда. С 2006 года Эстонский фонд "Капитал культуры" отмечает профессиональную деятельность работающих в уездах людей ежегодной премией Kultuuripärl.