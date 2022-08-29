Фонд "Капитал культуры" увеличил финансирование уездов

На последнем заседании совета фонда "Капитал культуры" председатель совета, министр культуры Пирет Хартман предложила увеличить суммы, выделяемые уездным экспертным группам на поддержку местной культурной и спортивной жизни. Совет поддержал предложение министра культуры о том, что субсидии, распределяемые уездным экспертным группам, увеличатся в среднем на 12%.

"Поступление доходов за первое полугодие фонда "Капитал культуры" было очень хорошим, а результат лучше, чем мы рассчитывали при составлении бюджета. В результате я предложила увеличить финансирование уездных экспертных групп, которые лучше всего могут направлять субсидии на местном уровне, поэтому таким образом мы создаем лучшие возможности для процветания культуры высокого уровня за пределами столицы", - сказала Хартман.

Совет также решил изменить принципы финансирования ежегодной уездной премии фонда "Капитал культуры" Kultuuripärl: отныне сумма премии во всех уездах будет составлять 2500 евро, а награда будет финансироваться только из средств фонда.