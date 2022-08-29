огласно недавнему отчету Европейского объединенного исследовательского центра, это лето стало самым засушливым в большей части Европы за последние 500 лет. По словам Майта Сеппа, исследователя естественной географии из Тартуского университета, такие исключительные погодные условия стали обычным явлением, пишет nauka.err.ee.
Ежегодные волны жаркой погоды стали новой нормой
"Это было действительно особенно жаркое лето для Европы. Эстонии повезло в том смысле, что не было такой засухи, но и у нас в июне и августе была очень сильная жара", – сказал Сепп в эфире Vikerhommik.
По словам географа, летняя жара – довольно частое явление в Эстонии, особенно в последние 20–25 лет. С начала двухтысячных здесь также стали обычными тропические ночи, когда температура воздуха даже в темное время суток не опускается ниже 20 градусов Цельсия. До этого такие ночи последний раз были зафиксированы в 1960-х годах. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет может наблюдаться лето с температурой выше 25-30 градусов Цельсия в течение целого месяца.
Другими словами, климат явно изменился. "Согласно старым газетам, в 1930-х годах скауты Noored Kotkad начинали организовывать лыжные походы по Эстонии в марте. Сейчас март, по сути, уже месяц весны, и у нас растет поколение, у которого никогда не было возможности покататься на лыжах, потому что зимой часто идут дожди", – заметил Сепп.
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Потепление отражается на сельском и лесном хозяйстве. Если 60 лет назад эстонцы выращивали кукурузу по приказу, то теперь фермеры делают это добровольно. "Если идти в лес на северо-востоке Эстонии, можно увидеть, сколько там молодых дубков. Там достаточно долго были такие мягкие зимы, что желуди начали прорастать", – сказал ученый.
Хотя дубы были широко распространены в Эстонии и 800 лет назад, по мнению Сеппа, нынешняя ситуация все же особенная. "Есть климатические циклы короткие и длинные. В ближайшие 30 000 лет определенно наступит новый ледниковый период, но то, что мы наблюдаем сейчас, – это очень быстрое потепление. За последние полвека средняя температура в Эстонии повысилась на 1–1,5 градуса Цельсия. То есть если раньше зимой мы ходили на лыжах, то сейчас надеваем резиновые сапоги", – сказал географ.
Хотя в результате зимние счета за отопление могут быть более скромными, стоит также помнить, что во время летней жары сопоставимое количество энергии расходуется на охлаждение зданий. Кроме того, экстремально высокие температуры не менее опасны, чем экстремально низкие.
"Мы уже можем посмотреть на статистику и увидеть, что повышение температуры воздуха убивает людей. В Эстонии уровень смертности в июне был значительно выше, чем сейчас. Возможно, мы увидим нечто подобное и в августовской статистике", – добавил Майт Сепп