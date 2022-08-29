Ежегодные волны жаркой погоды стали новой нормой

"Это было действительно особенно жаркое лето для Европы. Эстонии повезло в том смысле, что не было такой засухи, но и у нас в июне и августе была очень сильная жара", – сказал Сепп в эфире Vikerhommik.

По словам географа, летняя жара – довольно частое явление в Эстонии, особенно в последние 20–25 лет. С начала двухтысячных здесь также стали обычными тропические ночи, когда температура воздуха даже в темное время суток не опускается ниже 20 градусов Цельсия. До этого такие ночи последний раз были зафиксированы в 1960-х годах. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет может наблюдаться лето с температурой выше 25-30 градусов Цельсия в течение целого месяца.

Другими словами, климат явно изменился. "Согласно старым газетам, в 1930-х годах скауты Noored Kotkad начинали организовывать лыжные походы по Эстонии в марте. Сейчас март, по сути, уже месяц весны, и у нас растет поколение, у которого никогда не было возможности покататься на лыжах, потому что зимой часто идут дожди", – заметил Сепп.

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