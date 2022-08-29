Подростки, которые до сих пор не пойманы, четыре раза подряд ломали двери помещений под трибунами на построенном весной Йыхвиском легкоатлетическом стадионе.
ВАНДАЛИЗМ ⟩ Подростки устраивали погромы на новом Йыхвиском стадионе
Подростки устраивали погромы на новом Йыхвиском стадионе
Руководитель управляющего стадионом волостного учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник сказал, что крушителями была группа подростков, которых запечатлели камеры безопасности. "Эти видео производят удручающее впечатление. Я верю, что полиции удастся установить личности этих подростков", - сказал он.
По словам Сепника, три дверных проема в помещениях под трибунами, где раньше стояли подъемные ламельные двери, сейчас временно заколочены древесными плитами. Вместо этих дверей планируют приобрести аналогичные, а это опять потребует расходов. Поначалу Сепник оценивает причиненный ущерб в пару тысяч евро.