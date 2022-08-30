В июле историю эстонского футбола делала уроженка Кохтла-Нымме Каролин Кайвоя, в качестве судьи на линии занимавшаяся судейством перед десятками тысяч болельщиков на чемпионате Европы по футболу среди женщин в Англии. Кайвоя выходила на поле в двух встречах, а в финале выполняла обязанности запасного помощника судьи.Затем она отправилась уже в Коста-Рику на чемпионат мира среди юниоров.
Для подписчиков
От кохтла-ныммеских "покосов" Каролин Кайвоя добралась до газона футбольного святилища "Уэмбли"
От кохтла-ныммеских "покосов" Каролин Кайвоя добралась до газона футбольного святилища "Уэмбли"
- Когда вы осознали, что хотите стать судьей?
Ключевые слова