Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

От кохтла-ныммеских "покосов" Каролин Кайвоя добралась до газона футбольного святилища "Уэмбли"

Матиас Синимяэ
От кохтла-ныммеских "покосов" Каролин Кайвоя добралась до газона футбольного святилища "Уэмбли"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Если в международных играх Каролин Кайвоя судит встречи женских команд, то в Эстонии она входит в судейскую бригаду и на мужских играх. Этот снимок сделан нынешней весной, когда Кайвоя являлась судьей на линии во встрече между "Narva Trans" и "Nõmme Kalju".
Если в международных играх Каролин Кайвоя судит встречи женских команд, то в Эстонии она входит в судейскую бригаду и на мужских играх. Этот снимок сделан нынешней весной, когда Кайвоя являлась судьей на линии во встрече между "Narva Trans" и "Nõmme Kalju". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В июле историю эстонского футбола делала уроженка Кохтла-Нымме Каролин Кайвоя, в качестве судьи на линии занимавшаяся судейством перед десятками тысяч болельщиков на чемпионате Европы по футболу среди женщин в Англии. Кайвоя выходила на поле в двух встречах, а в финале выполняла обязанности запасного помощника судьи.Затем она отправилась уже в Коста-Рику на чемпионат мира среди юниоров.

- Когда вы осознали, что хотите стать судьей?

- Поскольку брат и отец занимались футболом, то и я не оставалась в стороне. Футбол мне нравился. Но тогда я совсем не думала становиться судьей. Хотела играть. С мальчишками играла во дворе, хотя в гимназические годы все же больше занималась танцами.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх