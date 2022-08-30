От кохтла-ныммеских "покосов" Каролин Кайвоя добралась до газона футбольного святилища "Уэмбли"

- Поскольку брат и отец занимались футболом, то и я не оставалась в стороне. Футбол мне нравился. Но тогда я совсем не думала становиться судьей. Хотела играть. С мальчишками играла во дворе, хотя в гимназические годы все же больше занималась танцами.