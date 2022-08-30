Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОДИН ВОПРОС ⟩ Сказочные цены на электроэнергию делают "Eesti Energia" тоже сказочно богатым?

Северное побережье
Сказочные цены на электроэнергию делают "Eesti Energia" тоже сказочно богатым?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Хандо Суттер.
Хандо Суттер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Рекордно высокие цены на электроэнергию могут, казалось бы, еще более озолотить государственный энергоконцерн, который и производит, и продает электричество.

Председатель правления "Eesti Energia" ХАНДО СУТТЕР:

- Те экстремальные условия, которые были на рынке, не были хороши ни для потребителей, ни для "Eesti Energia". Дело в том, что две трети клиентов в Эстонии используют пакеты (на покупку электроэнергии) с фиксированной ценой, так что они платят эту цену, а мы продаем энергию по этой цене. Таким образом, это не касается ни производителя, ни клиента.

Мы хотели бы видеть более стабильный рынок и более стабильные цены на таком уровне, чтобы мы могли инвестировать и работать, покрывая наши расходы. Так что мы тоже не заинтересованы в таких космических ценах, которые все видели в прошлые недели.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх