ОДИН ВОПРОС ⟩ Сказочные цены на электроэнергию делают "Eesti Energia" тоже сказочно богатым?

- Те экстремальные условия, которые были на рынке, не были хороши ни для потребителей, ни для "Eesti Energia". Дело в том, что две трети клиентов в Эстонии используют пакеты (на покупку электроэнергии) с фиксированной ценой, так что они платят эту цену, а мы продаем энергию по этой цене. Таким образом, это не касается ни производителя, ни клиента.