Рекордно высокие цены на электроэнергию могут, казалось бы, еще более озолотить государственный энергоконцерн, который и производит, и продает электричество.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Сказочные цены на электроэнергию делают "Eesti Energia" тоже сказочно богатым?
Сказочные цены на электроэнергию делают "Eesti Energia" тоже сказочно богатым?
Председатель правления "Eesti Energia" ХАНДО СУТТЕР:
- Те экстремальные условия, которые были на рынке, не были хороши ни для потребителей, ни для "Eesti Energia". Дело в том, что две трети клиентов в Эстонии используют пакеты (на покупку электроэнергии) с фиксированной ценой, так что они платят эту цену, а мы продаем энергию по этой цене. Таким образом, это не касается ни производителя, ни клиента.
Мы хотели бы видеть более стабильный рынок и более стабильные цены на таком уровне, чтобы мы могли инвестировать и работать, покрывая наши расходы. Так что мы тоже не заинтересованы в таких космических ценах, которые все видели в прошлые недели.
Ключевые слова