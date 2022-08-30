Бывший строительный предприниматель Алар Сепперн, весной окончательно признанный виновным в нескольких преступлениях, ходатайствовал о переносе заключения, но безрезультатно. К назначенному сроку он не явился в тюрьму для отбывания наказания, и суд объявил его в розыск.
Для подписчиков
СКРЫВАЕТСЯ ОТ ВЛАСТЕЙ ⟩ Приговоренный к тюрьме предприниматель уклоняется от отбывания заключения, суд объявил его в розыск
Приговоренный к тюрьме предприниматель уклоняется от отбывания заключения, суд объявил его в розыск
- В настоящий момент Алар Сепперн не прибыл для отбывания наказания, - сказала на прошлой неделе "Северному побережью" советник Министерства юстиции по внутренним коммуникациям Лийз Лумисте.
Ключевые слова