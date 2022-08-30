Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

СКРЫВАЕТСЯ ОТ ВЛАСТЕЙ ⟩ Приговоренный к тюрьме предприниматель уклоняется от отбывания заключения, суд объявил его в розыск

Эрик Калда
, журналист
Приговоренный к тюрьме предприниматель уклоняется от отбывания заключения, суд объявил его в розыск
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Суд приговорил Алара Сепперна за различные преступления к лишению свободы на 4 года. Однако Сепперн уклоняется от отбывания этого наказания.
Суд приговорил Алара Сепперна за различные преступления к лишению свободы на 4 года. Однако Сепперн уклоняется от отбывания этого наказания. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бывший строительный предприниматель Алар Сепперн, весной окончательно признанный виновным в нескольких преступлениях, ходатайствовал о переносе заключения, но безрезультатно. К назначенному сроку он не явился в тюрьму для отбывания наказания, и суд объявил его в розыск.

- В настоящий момент Алар Сепперн не прибыл для отбывания наказания, - сказала на прошлой неделе "Северному побережью" советник Министерства юстиции по внутренним коммуникациям Лийз Лумисте.

- Алар Сепперн действительно объявлен в розыск, - подтвердила пресс-представитель Идаской префектуры Лийз Кригул.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх