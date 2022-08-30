СКРЫВАЕТСЯ ОТ ВЛАСТЕЙ ⟩ Приговоренный к тюрьме предприниматель уклоняется от отбывания заключения, суд объявил его в розыск

Суд приговорил Алара Сепперна за различные преступления к лишению свободы на 4 года. Однако Сепперн уклоняется от отбывания этого наказания.

Бывший строительный предприниматель Алар Сепперн, весной окончательно признанный виновным в нескольких преступлениях, ходатайствовал о переносе заключения, но безрезультатно. К назначенному сроку он не явился в тюрьму для отбывания наказания, и суд объявил его в розыск.