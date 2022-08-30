VIRU FEST ⟩ На шахтерском празднике повеселились 3000 человек

Во время проходившего в Кохтла-Нымме на территории музея-шахты праздника главные организаторы мероприятия "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" чествовали свои лучших работников. Участники праздника соревновались в традиционном для Дня шахтера виде спорта - метании сапога, где самые сильные и ловкие мужчины смогли метнуть сапог за отметку 30 метров.