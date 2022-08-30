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VIRU FEST ⟩ На шахтерском празднике повеселились 3000 человек

Эрик Гамзеев
, журналист
На шахтерском празднике повеселились 3000 человек
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Соревнование по метанию сапога не один десяток лет являлось неотъемлемой частью Дня шахтера.
Соревнование по метанию сапога не один десяток лет являлось неотъемлемой частью Дня шахтера. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ставший с годами одним из крупнейших народных праздников Ида-Вирумаа День шахтера, прошедший в это воскресенье под новым названием "Viru fest", собрал нынче около 3000 человек.

Во время проходившего в Кохтла-Нымме на территории музея-шахты праздника главные организаторы мероприятия "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" чествовали свои лучших работников. Участники праздника соревновались в традиционном для Дня шахтера виде спорта - метании сапога, где самые сильные и ловкие мужчины смогли метнуть сапог за отметку 30 метров.

На большой сцене выступали Даниэль Леви, Таня, Алика Милова и Танель Падар. 

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