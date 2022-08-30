ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ⟩ Герман Терехов: ультразабег делает счастливым

В полдень в субботу в 27-градусную жару начинаешь бежать от нарвского замка Германа и уже в 12 часов в воскресенье оказываешься у ворот зоопарка в Таллинне. Такого достижения добились не антилопы, а кохтлаярвесец Герман Терехов, который на Силламяэском ультрамарафоне за один день на своих двоих преодолел 216,213 километра.