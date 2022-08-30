В полдень в субботу в 27-градусную жару начинаешь бежать от нарвского замка Германа и уже в 12 часов в воскресенье оказываешься у ворот зоопарка в Таллинне. Такого достижения добились не антилопы, а кохтлаярвесец Герман Терехов, который на Силламяэском ультрамарафоне за один день на своих двоих преодолел 216,213 километра.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ⟩ Герман Терехов: ультразабег делает счастливым
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Герман Терехов: ультразабег делает счастливым
Силламяэский ультрамарафон проходит в приморском парке по двухкилометровому асфальтированному кругу. Терехов, которому в июне этого года исполнилось 50 лет, выиграл это тяжелейшее соревнование исключительно выносливых бегунов с пятой попытки.
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