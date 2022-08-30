Полушутя можно было бы оценивать состояние эстонской сланцевой промышленности по уровню выступавших на Дне шахтера артистов. В золотые ее времена на сцену выходили "Modern Talking" и "Secret Service", во времена похуже приходилось довольствоваться, например, Юри Хоменей.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для сланцевой промышленности вновь настают светлые времена
В прошедшее воскресенье перед шахтерами предстали в Кохтла-Нымме относящиеся к сливкам эстонской поп-музыки Таня, Танель Падар, Даниэль Леви и только что ворвавшаяся в эту компанию победительница "суперзвездной" передачи Алика Милова. На основании этого можно предсказать сланцевой промышленности умеренно более светлые времена, прежде всего по сравнению с последними годами, когда добыча коричневого золота сильно сократилась и без работы остались несколько тысяч человек.
О новом подъеме наряду с барометром выбора исполнителей свидетельствуют и друие факты. Концерн "Eesti Energia" принял в этом году сотни новых работников. Правительство в конце концов ясно дало понять, что "Eesti Energia" должна сохранять на нарвских электростанциях мощность не мене 1000 мегаватт по крайней мере до 2026 года.
Новый завод масел возводится, а добивавшееся остановки его строительства и придерживающееся зеленых взглядов НКО "Loodusvõlu" потерпело в судах ряд поражений. Планируется открытие новой шахты. Бывший премьер-министр и министр экономики Юхан Партс, работающий сейчас в Европейской контрольной палате, сказал в данном "Ээсти пяэвалехт" интервью, что при нынешнем энергокризисе следовало бы подумать о строительстве второй и третьей аувереских электростанций.
Дойдет ли дело до строительства новых станций, говорить пока рано, однако это очевидно, что пройдет еще много лет, прежде чем новых производственных мощностей возобновляемой и управляемой энергии появится так много, что можно будет отказаться от сланца.