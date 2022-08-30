ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для сланцевой промышленности вновь настают светлые времена

В прошедшее воскресенье перед шахтерами предстали в Кохтла-Нымме относящиеся к сливкам эстонской поп-музыки Таня, Танель Падар, Даниэль Леви и только что ворвавшаяся в эту компанию победительница "суперзвездной" передачи Алика Милова. На основании этого можно предсказать сланцевой промышленности умеренно более светлые времена, прежде всего по сравнению с последними годами, когда добыча коричневого золота сильно сократилась и без работы остались несколько тысяч человек.

О новом подъеме наряду с барометром выбора исполнителей свидетельствуют и друие факты. Концерн "Eesti Energia" принял в этом году сотни новых работников. Правительство в конце концов ясно дало понять, что "Eesti Energia" должна сохранять на нарвских электростанциях мощность не мене 1000 мегаватт по крайней мере до 2026 года.

Новый завод масел возводится, а добивавшееся остановки его строительства и придерживающееся зеленых взглядов НКО "Loodusvõlu" потерпело в судах ряд поражений. Планируется открытие новой шахты. Бывший премьер-министр и министр экономики Юхан Партс, работающий сейчас в Европейской контрольной палате, сказал в данном "Ээсти пяэвалехт" интервью, что при нынешнем энергокризисе следовало бы подумать о строительстве второй и третьей аувереских электростанций.