Канцлер права: при нехватке помещений школа может вводить вечернюю смену

Жалоба родителей была основана на решении школы перевести третьеклассников на вечернюю смену с начала нового учебного года, в то время как родители хотели, чтобы учебный день начинался раньше.

Мадизе ответила родителям, что, согласно объяснению директора школы, учебу придется начинать позже из-за нехватки помещений. Требования по охране здоровья для школьной программы предусматривают, что если помещений для обучения в одну смену недостаточно, то обучение можно проводить в две смены. При этом вторая смена должна заканчиваться не позднее 19:00.

"Вы указали, что последние три года третьи классы могли начать учебный день в первую смену, и поэтому у родителей возникло ожидание, что третьим классам не придется учиться во вторую смену. К сожалению, у учащихся и их родители не может возникать законное ожидание из-за прежней деятельности школы, что с третьего класса учащиеся могут учиться только в первую смену", - отметила Мадизе.

Канцлер права добавила, что, по ее данным, школа не давала такого обещания, и это также не упоминается в школьных правовых актах. При составлении плана занятий школа должна считаться со всеми классами, и условия могут меняться из года в год.

Канцлер юстиции отметила, что если нехватка помещений в школе угрожает праву учащихся на образование и здоровье, то решения должны быть найдены владельцем школы, а соответствующий надзор осуществляет Министерство образования.