Президент провозгласил закон, лишающий неграждан, а также граждан третьих стран, права голоса на местных выборах

Право голоса у лиц без гражданства сохраняется только на выборах осенью 2025 года, после чего голосовать они уже не смогут.

"Я неоднократно подчеркивал, что, по моей оценке, возможные далеко идущие последствия должны были быть комплексно проанализированы и продуманы, поскольку Конституция должна оставаться гарантом внутреннего и внешнего мира. Я также подчеркивал, что Рийгикогу имеет право вносить поправки в Конституцию, как предусмотрено правилами. Теперь, когда этот шаг сделан и члены Рийгикогу чувствуют свою ответственность, они, вероятно, подумали о том, как защитить единство эстонского общества в будущем", - заявил Карис.