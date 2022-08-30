Мониторинг ТУ: COVID-19 широко распространяется, но болезнь в основном протекает в легкой форме

В рамках очередного этапа мониторинга, проходившего с 17 по 29 августа, были протестированы 2570 человек. Положительный результат теста на коронавирус был выявлен у 5,5%, но опасность передачи вируса представляли 3,3%, то есть в среднем каждый 31-й взрослый.

Как показали и предыдущие этапы исследования, меньше всего подвергают риску других прошедшие вакцинацию от коронавируса.

По словам главы мониторингового исследования, профессора кафедры семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, число представляющих эпидемиологическую опасность взрослых действительно сравнимо с показателями конца марта, но сейчас загруженность больниц в три раза ниже.

"Сейчас, по-видимому, нет оснований для введения серьезных мер, и школьники смогут спокойно встретить новый учебный год", - сказала Калда.

На данном этапе мониторинга в исследовании распространенности антител к коронавирусу участвовало 2431 человек. Результаты показали, что у 88% из них есть антитела. Среди вакцинированных антитела есть практически у всех, среди переболевших - 70%, а среди тех, кто не был вакцинирован и, насколько им известно, не болел коронавирусом - у 37%.

По словам главы исследования, распространенность антител к вирусу с марта практически не изменилась.

Проведенный в ходе мониторинга опрос показал, что жители Эстонии уделяют все меньше внимания мерам предосторожности, направленным на замедление распространения коронавирусной инфекции. Хотя, по последним данным, почти каждый десятый взрослый контактировал с инфицированным, большинство из них не предпринимают никаких мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.