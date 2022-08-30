Средняя цена электричества в августе достигла 361 евро, значительно превысив июльский рекорд

По данным Nord Pool, если в июле средняя цена за мегаватт-час электроэнергии составляла 233,21 евро, то в августе она выросла до 361,35 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась почти на 55%.

Цена электричества в этом августе более чем в 4 раза превысила августовский тариф 2021 года, который составил 87,03 евро за мегаватт-час.