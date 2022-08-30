В эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в августе составила 361 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с июлем на 128 евро, пишет rus.err.ee.
Средняя цена электричества в августе достигла 361 евро, значительно превысив июльский рекорд
Средняя цена электричества в августе достигла 361 евро, значительно превысив июльский рекорд
По данным Nord Pool, если в июле средняя цена за мегаватт-час электроэнергии составляла 233,21 евро, то в августе она выросла до 361,35 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась почти на 55%.
Цена электричества в этом августе более чем в 4 раза превысила августовский тариф 2021 года, который составил 87,03 евро за мегаватт-час.
Речь также идет о максимально высокой месячной биржевой цене электричества за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2022 года, когда средний тариф составил 233,21 евро.
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