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Волость Ляэнеранна демонтировала пять советских монументов

Северное побережье
Волость Ляэнеранна демонтировала пять советских монументов
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Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших.
Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших. Фото: Mari Oolberg

Расположенная в Пярнумаа волость Ляэнеранна перенесла в музей Виртсу пять советских памятников, находившихся на ее территории, сообщает rus.err.ee.

На могилах, с которых убрали советские памятники, были установлены нейтральные таблички. Могила, расположенная возле монумента, который был на перекрестке Тууди, находится за пределами кладбища, поэтому погребенные там останки в ближайшее время намерены перезахоронить. Кроме того, демонтировали памятники в Ханила, Варбла ​​и Кирбла.

Из двух советских памятников, находившихся в Лихула, один монумент, расположенный на кладбище, остался и будет перенесен позже.

"Это было обусловлено тем, что мы подали в Министерство обороны заявку на перезахоронение с перекрестка Тууди, и состоится перезахоронение на лихуласком кладбище. Поэтому в данный момент мы не привели в порядок это место. Мы поговорили с Министерством обороны, и нам сказали, что соответствующая комиссия соберется в конце августа. После этого мы узнаем, когда дойдут до нас", – объяснила волостная старейшина Ляэнеранна Эне Тяхт, почему на лихуласком кладбище остался один советский памятник.

Памятники сейчас на хранении у музея, но посетители пока не могут их увидеть.

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