Волость Ляэнеранна демонтировала пять советских монументов

На могилах, с которых убрали советские памятники, были установлены нейтральные таблички. Могила, расположенная возле монумента, который был на перекрестке Тууди, находится за пределами кладбища, поэтому погребенные там останки в ближайшее время намерены перезахоронить. Кроме того, демонтировали памятники в Ханила, Варбла ​​и Кирбла.

Из двух советских памятников, находившихся в Лихула, один монумент, расположенный на кладбище, остался и будет перенесен позже.

"Это было обусловлено тем, что мы подали в Министерство обороны заявку на перезахоронение с перекрестка Тууди, и состоится перезахоронение на лихуласком кладбище. Поэтому в данный момент мы не привели в порядок это место. Мы поговорили с Министерством обороны, и нам сказали, что соответствующая комиссия соберется в конце августа. После этого мы узнаем, когда дойдут до нас", – объяснила волостная старейшина Ляэнеранна Эне Тяхт, почему на лихуласком кладбище остался один советский памятник.