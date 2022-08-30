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Авиакомпания airBaltic в октябре прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин

Северное побережье
Авиакомпания airBaltic в октябре прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин
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Tallinna lennujaam. Illustratiivne foto.
Tallinna lennujaam. Illustratiivne foto. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Авиакомпания airBaltic с конца октября прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин, Стокгольм и Осло. В качестве причины компания назвала снижение спроса, сообщает rus.err.ee.

Прямые рейсы airBaltic из Таллинна в Малагу и Ниццу прекращаются на зимний сезон.

В то же время airBaltic продолжит полеты из Таллинна в Брюссель, Лондон и Париж. Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Таллинна в горнолыжный курорт Зальцбург.

"Авиакомпания планирует связать столицу Эстонии с 11 пунктами назначения и предложить еще почти 50 пунктов назначения с пересадкой в ​​Риге", – сообщил представитель airBaltic.

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс сказал, что при планировании направлений следующего сезона компания руководствуется как прогнозом спроса, так и анализом рынка. "Основываясь на этих результатах, мы приняли решение сократить частоту полетов и сократить наше предложение по экономически невыгодным направлениям. Тем не менее, Airbaltic продолжает рассматривать Таллинн как свой внутренний рынок и продолжит развивать свои предложения на следующие сезоны", – сказал Гаусс.

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