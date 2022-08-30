Авиакомпания airBaltic в октябре прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин

Прямые рейсы airBaltic из Таллинна в Малагу и Ниццу прекращаются на зимний сезон.

В то же время airBaltic продолжит полеты из Таллинна в Брюссель, Лондон и Париж. Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Таллинна в горнолыжный курорт Зальцбург.

"Авиакомпания планирует связать столицу Эстонии с 11 пунктами назначения и предложить еще почти 50 пунктов назначения с пересадкой в ​​Риге", – сообщил представитель airBaltic.