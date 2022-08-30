Авиакомпания airBaltic с конца октября прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин, Стокгольм и Осло. В качестве причины компания назвала снижение спроса, сообщает rus.err.ee.
Авиакомпания airBaltic в октябре прекращает прямые рейсы из Таллинна в Берлин
Прямые рейсы airBaltic из Таллинна в Малагу и Ниццу прекращаются на зимний сезон.
В то же время airBaltic продолжит полеты из Таллинна в Брюссель, Лондон и Париж. Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Таллинна в горнолыжный курорт Зальцбург.
"Авиакомпания планирует связать столицу Эстонии с 11 пунктами назначения и предложить еще почти 50 пунктов назначения с пересадкой в Риге", – сообщил представитель airBaltic.
Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс сказал, что при планировании направлений следующего сезона компания руководствуется как прогнозом спроса, так и анализом рынка. "Основываясь на этих результатах, мы приняли решение сократить частоту полетов и сократить наше предложение по экономически невыгодным направлениям. Тем не менее, Airbaltic продолжает рассматривать Таллинн как свой внутренний рынок и продолжит развивать свои предложения на следующие сезоны", – сказал Гаусс.