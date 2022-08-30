В Кохтла-Ярвеском горсобрании теперь две группировки Центристской партии

Заявление о создании фракции Центристской партии подписали пять депутатов: Заур Аббасов, Владимир Эвве, Антон Диев, Светлана Колло и Денис Вершинин. Председателем фракции избрали Диева, а его заместителем - Вершинина.

Действительно, все эти пять человек были избраны на муниципальных выборах 2021 года в горсобрание по списку Центристской партии, однако членом партии на тот был только Диев. В начале августа его исключили из рядов партии, поскольку он голосовал за то, чтобы посты вице-мэров потеряли Людмила Янченко и Рийна Иванова, которые баллотировались по списку Центристской партии.

Всего на выборах центристы провели в горсобрание 12 депутатов. Раскол произошел как раз из-за вопроса, связанного с Янченко и Ивановой.

После регистрации новой фракции другие центристы получили от канцелярии горсобрания уведомление о прекращении деятельности их фракции.

Центристская партия в ответ потребовала, чтобы использование чужого товарного знака было прекращено.

"Под заявлением создать фракцию Центристской партии поставили подписи пять депутатов, которые не входят в Центристскую партию и не имеют отношение в деятельности Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.