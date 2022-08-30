В Кохтла-Ярвеском горсобрании зарегистрировали фракцию Центристской партии, в которой нет ни одного центриста. Этим фактом оказались недовольны оставшиеся в горсобрании члены Центристской партии, которые считают что использование чужого товарного знака вводит общественность в заблуждение, пишет rus.err.ee.
В Кохтла-Ярвеском горсобрании теперь две группировки Центристской партии
Заявление о создании фракции Центристской партии подписали пять депутатов: Заур Аббасов, Владимир Эвве, Антон Диев, Светлана Колло и Денис Вершинин. Председателем фракции избрали Диева, а его заместителем - Вершинина.
Действительно, все эти пять человек были избраны на муниципальных выборах 2021 года в горсобрание по списку Центристской партии, однако членом партии на тот был только Диев. В начале августа его исключили из рядов партии, поскольку он голосовал за то, чтобы посты вице-мэров потеряли Людмила Янченко и Рийна Иванова, которые баллотировались по списку Центристской партии.
Всего на выборах центристы провели в горсобрание 12 депутатов. Раскол произошел как раз из-за вопроса, связанного с Янченко и Ивановой.
После регистрации новой фракции другие центристы получили от канцелярии горсобрания уведомление о прекращении деятельности их фракции.
Центристская партия в ответ потребовала, чтобы использование чужого товарного знака было прекращено.
"Под заявлением создать фракцию Центристской партии поставили подписи пять депутатов, которые не входят в Центристскую партию и не имеют отношение в деятельности Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
"С одной стороны, использование нашего торгового знака можно расценивать как комплимент Центристской партии, поскольку оно означает желание ассоциироваться с центристами. С другой стороны, использование торгового знака Центристской партии лицами, не имеющими к ней отношения, вводит общественность в заблуждение, что нарушает принципы этики. MTÜ Eesti Keskerakond не согласно с тем, чтобы в горсобрании Кохтла-Ярве была фракция, не связанная с Центристской партией и использующая ее название. Члены Центристской партии представлены в горсобрании, у них должно быть право использовать наименование своей партии", - добавил Ханимяги.
Правление кохтла-ярвеского отделения Центристской партии исключило из своих рядов Антона Диева
По словам председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии и депутата горсобрания Иветты Саккарт-Линнард, председателю Кохтля-Ярвеского горсобрания Тийту Лиллеметсу (избранному по списку центристов, но затем разорвавшему отношения с партией - прим. ред) отправлен запрос целью получить разъяснения, на каком основании было принято решение позволить новой фракции использовать торговый знак Центристской партии.
"Мы также просим пояснить, почему члены фракции центристов получили уведомление о прекращении деятельности их фракции только после того, как было подано заявление о создании новой фракции. Находим, что действия канцелярии горсобрания в данном случае не были правомерными", - сказала Саккарт-Линнард.
"Наша цель - чтобы у людей не возникло путаницы, и название партии не использовалось теми, кто не имеет к ней отношения. В ситуации, когда создать фракцию пожелали члены Центристской партии, депутаты, имеющие к партии непосредственное отношение, необходимо учитывать их пожелания и пожелания партии", - отметила Саккарт-Линнард.
По словам Саккарт-Линнард, теперь лидером депутатов Центристской партии в Кохтла-Ярвеском горсобрании является Сергей Лопин. Заместителем председателем стал Арне Берендсен. Ранее фракцией центристов руководил Валерий Корб.
"Желаю успехов Сергею Лопину и уверен, что под его руководством фракция Центристской партии получит новый импульс", - сказал Корб.
Лопин работает руководителем по обслуживанию Восточного региона в Forus Security AS и имеет высшее образование в области автоматизации. Лопин с 2016 года является членом Центральной партии, а с марта 2021 года членом правления Кохтла-Ярвеского края.