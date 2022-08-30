Кизел: Эстонии не угрожает такая высокая цена на электроэнергию, как в Германии или Франции

В своем обзоре рынка Eesti Energia сообщила, что стоимость фьючерсов на поставки электроэнергии во Франции и Германии на 2023 год очень сильно выросла в пятницу, и участники рынка опасаются, что, если газ больше не будет поступать в Европу по "Северному потоку-1", в следующем году будет сложно производить электроэнергию.

Кизел сказал ERR, что прогнозы Франции и Германии не означают, что цена в нашем регионе также совершит такой большой скачок.

"Эти рынки все же немного изолированы в том смысле, что пропускная способность между странами ограничена, а поскольку Германия и Франция сегодня находятся в ситуации, когда у них просто не хватает станций для производства, а атомные станции в основном находятся на техническом обслуживании или на ремонте, поэтому там ожидаются очень высокие цены", – пояснил он.

По словам Кизела, будущие сделки, которые можно увидеть на рынке стран Балтии, проходят по несколько более высокой цене, чем в прошлом году, но точно не на том же уровне, как в Германии или Франции.

"Здесь по-прежнему есть различия в четыре-пять раз", – подтвердил он.

По словам Кизела, после завершения строительства СПГ-терминала в Палдиски можно будет обеспечить газом как страны Балтии, так и Финляндию, а также в значительной степени – Польшу.

Газохранилища стран-членов Евросоюза в среднем заполнены на 79 процентов, а Инчукалнское газохранилище в Латвии, где хранятся запасы газа трех стран Балтии и Финляндии, заполнено лишь на 55 процентов.

Кизел не считает это большой проблемой. Он отметил, что из анализа исключен прием СПГ, также хранилище в Латвии на самом деле очень большое.

"В предыдущие годы оно обычно снабжало зимой и Россию, то есть вместимость этого резервуара настолько велика, что странам Балтии на самом деле столько не нужно. На данный момент нельзя сказать, что в будущем будет хуже, чем сейчас. У нас картина будущего сейчас более стабильна, чем в Западной Европе", – сказал он.