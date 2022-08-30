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Кизел: Эстонии не угрожает такая высокая цена на электроэнергию, как в Германии или Франции

Северное побережье
Кизел: Эстонии не угрожает такая высокая цена на электроэнергию, как в Германии или Франции
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Narva elektrijaamad on varasemast rohkem saanud elektrit toota tänu sellelegi, et on hakanud põlevkivi kõrval kasutama rohkem ka jäätmepuitu.
Narva elektrijaamad on varasemast rohkem saanud elektrit toota tänu sellelegi, et on hakanud põlevkivi kõrval kasutama rohkem ka jäätmepuitu. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на 2023 год выросла в пятницу до 985 евро, а во Франции – до 1130 евро за мегаватт-час. В странах Балтии цены на энергоносители, разумеется, высоки, но они не дотягивают до уровня Германии и Франции, сказал член совета Eesti Energia Эйнари Кизел, пишет

В своем обзоре рынка Eesti Energia сообщила, что стоимость фьючерсов на поставки электроэнергии во Франции и Германии на 2023 год очень сильно выросла в пятницу, и участники рынка опасаются, что, если газ больше не будет поступать в Европу по "Северному потоку-1", в следующем году будет сложно производить электроэнергию.

Кизел сказал ERR, что прогнозы Франции и Германии не означают, что цена в нашем регионе также совершит такой большой скачок.

"Эти рынки все же немного изолированы в том смысле, что пропускная способность между странами ограничена, а поскольку Германия и Франция сегодня находятся в ситуации, когда у них просто не хватает станций для производства, а атомные станции в основном находятся на техническом обслуживании или на ремонте, поэтому там ожидаются очень высокие цены", – пояснил он.

По словам Кизела, будущие сделки, которые можно увидеть на рынке стран Балтии, проходят по несколько более высокой цене, чем в прошлом году, но точно не на том же уровне, как в Германии или Франции.

"Здесь по-прежнему есть различия в четыре-пять раз", – подтвердил он.

По словам Кизела, после завершения строительства СПГ-терминала в Палдиски можно будет обеспечить газом как страны Балтии, так и Финляндию, а также в значительной степени – Польшу.

Газохранилища стран-членов Евросоюза в среднем заполнены на 79 процентов, а Инчукалнское газохранилище в Латвии, где хранятся запасы газа трех стран Балтии и Финляндии, заполнено лишь на 55 процентов.

Кизел не считает это большой проблемой. Он отметил, что из анализа исключен прием СПГ, также хранилище в Латвии на самом деле очень большое.

"В предыдущие годы оно обычно снабжало зимой и Россию, то есть вместимость этого резервуара настолько велика, что странам Балтии на самом деле столько не нужно. На данный момент нельзя сказать, что в будущем будет хуже, чем сейчас. У нас картина будущего сейчас более стабильна, чем в Западной Европе", – сказал он.

Первое судно с запасами СПГ для Эстонии и Финляндии должно прибыть к нам в декабре.

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