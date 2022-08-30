В Кохтла-Ярвеском горсобрании сформировались две входящие в разные лагеря фракции Центристской партии: в одну входят члены партии, а в другую - беспартийные, баллотировавшиеся по списку Центристской партии. В каждой из фракций по пять депутатов.
В Кохтла-Ярвеском горсобрании сформировались две входящие в разные лагеря фракции Центристской партии
Образованная ранее фракция Центристской партии формально прекратила деятельность в конце прошлой недели. Тогда из нее вышли Владимир Эвве и Анна Рентик. И в ней вместо требуемых пяти членов остались четыре. Входящие в Центристскую партию члены горсобрания во вторник снова сформировали свою фракцию. В нее входят председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард, бывший председатель отделения Валерий Корб, зампредседателя горсобрания Арне Берендсен, бывший председатель горсобрания и бывший вице-мэр Рийна Иванова и член горсобрания Сергей Лопин, избранный на этой неделе председателем фракции.
Однако в понедельник фракцию Центристской партии сформировали и пятеро депутатов, которые были выбраны в горсобрание по списку Центристской партии, но в Центристскую партию не входят: Антон Диев, Денис Вершинин, Светлана Колло, Владимир Эвве и Заур Аббасов.
Правление Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии решило в начале августа исключить Диева из партии за утрату доверия. Правление обвинило Диева в том, что он, в отличие от других членов центристской фракции горсобрания, воздерживался при нескольких голосованиях. Эвве вышел из прежней фракции Центристской партии на прошлой неделе, а теперь вступил в новую.
Формально в горсобрании не может быть двух фракций с одним названием.
Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги заявил, что канцелярия горсобрания Кохтла-Ярве зарегистрировала фракцию, которая использует наименование "MTÜ Eesti Keskerakond", тем самым вводя общественность в заблуждение, и партия требует, чтобы использование чужого товарного знака было прекращено.
- Под заявлением создать фракцию Центристской партии поставили подписи пятеро депутатов, которые не входят в Центристскую партию и не имеют отношения к деятельности Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии, - пояснил Ханимяги.
- С одной стороны, использование нашего торгового знака можно расценивать как комплимент Центристской партии, поскольку оно означает желание ассоциироваться с центристами. С другой стороны, использование торгового знака Центристской партии лицами, не имеющими к ней отношения, вводит общественность в заблуждение, что нарушает принципы этики. "MTÜ Eesti Keskerakond" не согласно с тем, чтобы в горсобрании Кохтла-Ярве была фракция, не связанная с Центристской партией и использующая ее название. Члены Центристской партии представлены в горсобрании, у них должно быть право использовать наименование своей партии, - сказал Ханимяги.
По словам председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии и депутата горсобрания Иветты Саккарт-Линнард, председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийту Лиллеметсу отправлен запрос с целью получить разъяснения, на каком основании было принято решение позволить фракции использовать торговый знак Центристской партии, несмотря на то, что очевидно злонамеренное использование чужого торгового знака.
- Мы также просим пояснить, почему члены фракции центристов получили уведомление о прекращении деятельности их фракции только после того, как было подано заявление о создании новой фракции. Находим, что действия канцелярии горсобрания в данном случае не были правомерными, - сказала Саккарт-Линнард. - Наша цель - чтобы у людей не возникло путаницы и название партии не использовалось теми, кто не имеет к ней отношения. В ситуации, когда создать фракцию пожелали члены Центристской партии, депутаты, имеющие к партии непосредственное отношение, необходимо учитывать их пожелания и пожелания партии.
В Кохтла-Ярве нет официально образованной коалиции, однако при решающих голосованиях в последние месяцы вместе держалась компания, в которую входят члены фракции Центристской партии, не являющиеся центристами, а также депутаты Партии реформ и избирательных союзов "Restart Kohtla-Järve" и "Progress". В последнем союзе ключевые посты занимают работники фирм коммунального предпринимателя Николая Осипенко. Эта компания имеет по крайней мере 13 голосов в горсобрании из 25 членов, плюс голос председателя горсобрания Тийта Лиллеметса, вышедшего весной из Центристской партии.
В оппозиции оказались социал-демократы и фракция Центристской партии, состоящая из членов партии. Отстранение центристов от власти подтверждается, среди прочего, и тем, что недавно горуправление отозвало из советов целевого учреждения "Ida-Viru Keskhaigla" и водного предприятия "Järve Biopuhastus" Валерия Корба, назначив вместо него представителями города Антона Диева и Дениса Вершинина. В конце июля горсобрание ликвидировало также должности двух вице-мэров, которые принадлежали центристам Людмиле Янченко и Рийне Ивановой.