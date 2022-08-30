В Кохтла-Ярвеском горсобрании сформировались две входящие в разные лагеря фракции Центристской партии

- Под заявлением создать фракцию Центристской партии поставили подписи пятеро депутатов, которые не входят в Центристскую партию и не имеют отношения к деятельности Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии, - пояснил Ханимяги.

- С одной стороны, использование нашего торгового знака можно расценивать как комплимент Центристской партии, поскольку оно означает желание ассоциироваться с центристами. С другой стороны, использование торгового знака Центристской партии лицами, не имеющими к ней отношения, вводит общественность в заблуждение, что нарушает принципы этики. "MTÜ Eesti Keskerakond" не согласно с тем, чтобы в горсобрании Кохтла-Ярве была фракция, не связанная с Центристской партией и использующая ее название. Члены Центристской партии представлены в горсобрании, у них должно быть право использовать наименование своей партии, - сказал Ханимяги.

По словам председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии и депутата горсобрания Иветты Саккарт-Линнард, председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийту Лиллеметсу отправлен запрос с целью получить разъяснения, на каком основании было принято решение позволить фракции использовать торговый знак Центристской партии, несмотря на то, что очевидно злонамеренное использование чужого торгового знака.