Завершается первый этап строительства СПГ-терминала в Палдиски

Работы по строительству СПГ-терминала в Палдиски идут круглосуточно, и уже в среду, 31 августа, на день раньше установленного срока, будет завершен первый этап строительства со стороны Alexela и Infortar. Далее компания Elering начнет газовые работы, передает "Актуальная камера".

"Сейчас готово 80% от базовой платформы отгрузочного причала. У меня сейчас за спиной платформа, на которой будут располагаться технологические устройства. Мы сейчас наращиваем поверхность платформы. Работы еще много, у нас не закончены свайные работы, также нам предстоит закончить строительство палов, как с восточной, так и западной стороны", – сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.

Предприятие Elering планирует закончить работы по установке газовых труб к 30 ноября. Финляндия, как и Эстония, срочно отстраивает свой СПГ-терминал – он будет готов к декабрю. Эстония и Финляндия договорились, что плавучая газификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Обслуживать СПГ-судно будут финны.

"Мы рассчитываем закончить терминал 30 ноября этого года. Но мы знаем, что финны тоже продвигаются с очень большой скоростью. Поэтому пока точно неизвестно, с какой стороны будет находится СПГ-судно, на эстонской или на финской стороне. Важно, что если принимать во внимание запасы газа в Эстонии, то для потребителя не имеет значения, с какой стороны будет судно, с финской или с эстонской. Оно в любом случае будет обеспечивать необходимые объемы", – сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

Продавцы газа, работающие на эстонском рынке, например, Alexela и Eesti Gaas, смогут принимать газ на СПГ-терминале. Терминал сжиженного природного газа в Палдиски с большой вероятностью будет играть роль резервного терминала.

"Договоренность такова, что судно с сжиженным газом будет находится у берега той страны, где больше потребление и это, конечно, Финляндия. Но даже если эстонский терминал будет простаивать большую часть времени, то, с точки зрения энергетической безопасности Эстонии, это все равно важный вклад", – отметил Татар.