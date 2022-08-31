Польша увеличит оборонный бюджет до 29 млрд евро

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что расходы страны на армию вырастут с 12,2 млрд до 20,7 млрд евро, к которым добавятся закупки вооружений на 8,4 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg.

"У нас есть потенциал, чтобы усилить армию и завербовать дополнительных военнослужащих", - сказал Моравецкий.

По его словам, армию планируется увеличить на 20 000 человек.

Польша в конце июля заключила сделку с Южной Кореей на поставку более 1600 танков и гаубиц, а также около 50 истребителей. Сумма сделки составила 5,8 млрд евро.

Варшава пожертвовала Украине самоходные гаубицы AHS Krab, некоторые компоненты которых производятся в Южной Корее.