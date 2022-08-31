Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Польша увеличит оборонный бюджет до 29 млрд евро

Северное побережье
Польша увеличит оборонный бюджет до 29 млрд евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Poola kaitseministeeriumi koduleht

Польша в 2023 году увеличит свой оборонный бюджет до 29 млрд евро из-за войны в соседней Украине, пишет rus.err.ee.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что расходы страны на армию вырастут с 12,2 млрд до 20,7 млрд евро, к которым добавятся закупки вооружений на 8,4 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg.

"У нас есть потенциал, чтобы усилить армию и завербовать дополнительных военнослужащих", - сказал Моравецкий.

По его словам, армию планируется увеличить на 20 000 человек.

Польша в конце июля заключила сделку с Южной Кореей на поставку более 1600 танков и гаубиц, а также около 50 истребителей. Сумма сделки составила 5,8 млрд евро.

Варшава пожертвовала Украине самоходные гаубицы AHS Krab, некоторые компоненты которых производятся в Южной Корее.

После начала войны в Украине Польша приняла более двух миллионов украинских беженцев. Правительство прогнозирует замедление экономического роста в следующем году до 1,7% ВВП.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх