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"АхтмеФест" состоится в любую погоду

Ирина Кивисельг
, журналист
"АхтмеФест" состоится в любую погоду
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Очаровательный голос Стефана можно услышать на площади Ахтме в субботу.
Очаровательный голос Стефана можно услышать на площади Ахтме в субботу. Фото: eurovision.tv

В субботу, 3 сентября, состоится торжественное открытие новой городской площади Ахтме. Здесь же пройдет традиционный осенний праздник. Участие во всех мероприятиях, включая разнообразные мастер-классы, бесплатное.

Для ахтмесцев и гостей города подготовили концерты, мастер-классы, флешмобы и дискотеку. На сцене выступят городские коллективы художественной самодеятельности. Часовую программу представят приглашенные артисты - в 14 часов выступит Алика Милова, победительница конкурса "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет суперзвезду"), а в 17.00 - Стефан, победитель конкурса "Eesti laul" ("Песня Эстонии").

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Кристийне Агу, на проведение "АхтмеФеста" из городского бюджета выделено 20 тысяч евро, вносят свой вклад и городские учреждения культуры, поэтому удалось составить большую и разнообразную программу на весь день.

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