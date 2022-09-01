"АхтмеФест" состоится в любую погоду

Для ахтмесцев и гостей города подготовили концерты, мастер-классы, флешмобы и дискотеку. На сцене выступят городские коллективы художественной самодеятельности. Часовую программу представят приглашенные артисты - в 14 часов выступит Алика Милова, победительница конкурса "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет суперзвезду"), а в 17.00 - Стефан, победитель конкурса "Eesti laul" ("Песня Эстонии").

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Кристийне Агу, на проведение "АхтмеФеста" из городского бюджета выделено 20 тысяч евро, вносят свой вклад и городские учреждения культуры, поэтому удалось составить большую и разнообразную программу на весь день.