В субботу, 3 сентября, состоится торжественное открытие новой городской площади Ахтме. Здесь же пройдет традиционный осенний праздник. Участие во всех мероприятиях, включая разнообразные мастер-классы, бесплатное.
Для подписчиков
"АхтмеФест" состоится в любую погоду
"АхтмеФест" состоится в любую погоду
Для ахтмесцев и гостей города подготовили концерты, мастер-классы, флешмобы и дискотеку. На сцене выступят городские коллективы художественной самодеятельности. Часовую программу представят приглашенные артисты - в 14 часов выступит Алика Милова, победительница конкурса "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет суперзвезду"), а в 17.00 - Стефан, победитель конкурса "Eesti laul" ("Песня Эстонии").
Ключевые слова