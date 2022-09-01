ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудности начинающегося учебного года

Можно надеяться, что больше не будет перерывов в учебе и дистанционного обучения из-за коронавируса, который постепенно перейдет в категорию сезонных вирусных заболеваний. Но мы не знаем наверняка, какие еще сюрпризы может преподнести это заболевание.

Новая тема, конечно же, то, как наша система образования справится с детьми украинских военных беженцев. Ведь до сих пор нам приходилось сталкиваться с задачами, которые больше связаны с уменьшением числа детей и сокращением системы образования, чем со взрывным ростом числа учащихся. Вот мы и видим, что в Йыхви, где площадь муниципальных школьных зданий была уменьшена с расчетом на то, что в будущем количество детей станет уменьшаться еще больше, возникают трудности с приемом украинских детей.

Как всегда в начале учебного года, больше, чем обычно, говорят о нехватке учителей. Нехватка по всей Эстонии. Но в Ида-Вирумаа по разным причинам она еще сильнее. А неопределенность в школах усугубляется тем, что правительство приняло план очень быстрого перевода русскоязычных школ на эстоноязычное обучение. Однако неясно, кто будет нести ответственность за фактический успех реформы.