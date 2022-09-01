Новый учебный год не будет обычным уже потому, что есть много посторонних обстоятельств, которые влияют на нашу школьную жизнь так, как не влияли раньше.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудности начинающегося учебного года
Можно надеяться, что больше не будет перерывов в учебе и дистанционного обучения из-за коронавируса, который постепенно перейдет в категорию сезонных вирусных заболеваний. Но мы не знаем наверняка, какие еще сюрпризы может преподнести это заболевание.
Новая тема, конечно же, то, как наша система образования справится с детьми украинских военных беженцев. Ведь до сих пор нам приходилось сталкиваться с задачами, которые больше связаны с уменьшением числа детей и сокращением системы образования, чем со взрывным ростом числа учащихся. Вот мы и видим, что в Йыхви, где площадь муниципальных школьных зданий была уменьшена с расчетом на то, что в будущем количество детей станет уменьшаться еще больше, возникают трудности с приемом украинских детей.
Как всегда в начале учебного года, больше, чем обычно, говорят о нехватке учителей. Нехватка по всей Эстонии. Но в Ида-Вирумаа по разным причинам она еще сильнее. А неопределенность в школах усугубляется тем, что правительство приняло план очень быстрого перевода русскоязычных школ на эстоноязычное обучение. Однако неясно, кто будет нести ответственность за фактический успех реформы.
Одной из сложностей, характеризующих нынешний учебный год в Нарве, Силламяэ и Йыхви, является необходимость организации учебы на временных площадях в связи со строительством новых школьных зданий. Но, по крайней мере, решение этой проблемы - вопрос времени, а результатом должно стать создание лучших условий обучения.