Вирве Осила: В чем смысл благодарности

На следующее лето вместо наших скамеек установили коричневые монстры, напоминающие скамейки на перроне. Я в сердцах сказала, что поезда ведь тут не ходят.

"Впредь я буду еще скептичнее относиться к всевозможным благодарностям. Осколочек истории культуры Мяэтагузе стерли и переписали". Вирве Осила

Прошел еще год. И минувшим летом коричневые скамейки заменили на светлые парковые. Я как раз оказалась поблизости и узнала, что подаренные нам именные скамейки, сделанные вручную, оказались в другой зоне мызного парка, поэтому их заменили на фабричные.

Будь Хильда жива, то ее выражения о происходящем, очевидно, не годились бы для печати. Я сначала онемела, а когда ко мне вернулся дар речи, то потребовала убрать со скамейки именную табличку. На сегодня мое требование выполнено, и табличка с моей скамейки вместе с ее фотографией хранятся в качестве экспоната в моей комнате дела жизни, напоминая о том, что с благодарностью дела обстоят так же, как со словом настоящего мужчины: его можно дать, а можно и забрать обратно.

Я не раз корила себя за то, что согласилась на эту благодарственную скамейку. Ведь могла же сказать твердое "нет", и никакой ерунды не произошло бы. Конечно, не было бы и красивого дня открытия скамейки. Но, честно говоря, сейчас это воспоминание только травит душу!