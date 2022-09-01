ОДИН ВОПРОС ⟩ Как в условиях нынешнего кризиса Эстония могла бы повысить свою энергетическую безопасность?

АЛАР КОНИСТ, профессор Института энерготехнологии Таллиннского технического университета:

- Я бы увеличил и оценил роль сланца. Сегодня оптимальным вариантом для обеспечения необходимого объема производственных мощностей и энергетической безопасности является сланец. Можно было бы построить еще три работающих на сланце блока вместе с установками по улавливанию СО2. У сланца очень большие перспективы.

Система работы биржи "Nord Pool" рассчитана на благоприятную ситуацию на рынке, однако сегодня стали очевидны все ее недостатки. Биржа "Nord Pool" долго обслуживала клиентов, и низкие цены на электроэнергию стали нашей зоной комфорта. При этом ценовая политика биржи не благоприятствовала инвестициям в новые управляемые мощности. Вероятно, по этой причине у нас так и не построен СПГ-терминал.