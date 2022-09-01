Диалог живописцев с природой - труд в радость

Прекрасная летняя погода привела к озеру художников из Кивиыли, Кохтла-Ярве, Нарвы и даже из Таллинна. Жительница столицы Людмила Тейлор - ученица Айвара Рихкранда, приезжает к нему по субботам. На этот раз она прихватила внука Никиту, который приехал на каникулы из Лондона, и был в восторге от озера, которое увидел впервые.