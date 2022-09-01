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Диалог живописцев с природой - труд в радость

Ирина Кивисельг
, журналист
Диалог живописцев с природой - труд в радость
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Кивиылиски Людмила Борисова и Валентина Борзенкова несколько лет занимаются на курсах живописи, их работы можно было видеть на выставках.
Кивиылиски Людмила Борисова и Валентина Борзенкова несколько лет занимаются на курсах живописи, их работы можно было видеть на выставках. Фото: Erakogu

В последнюю субботу августа живописное озеро Ульясте стало местом вдохновения для 16 ида-вируских художников, которые провели здесь летний пленэр.

Прекрасная летняя погода привела к озеру художников из Кивиыли, Кохтла-Ярве, Нарвы и даже из Таллинна. Жительница столицы Людмила Тейлор - ученица Айвара Рихкранда, приезжает к нему по субботам. На этот раз она прихватила внука Никиту, который приехал на каникулы из Лондона, и был в восторге от озера, которое увидел впервые.

Среди местных жителей этот уютный уголок тоже стал открытием, особенно то, что у этого озера есть не только вместительная автостоянка, но и оборудованные Центром управления гослесами (RMK) удобства - туалеты, гриль-площадка.

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