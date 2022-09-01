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Кохтла-ярвеские центристы обвиняют соперников в узурпации названия партии

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеские центристы обвиняют соперников в узурпации названия партии
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Антон Диев (слева) и Сергей Лопин были избраны в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Центристской партии. Теперь же они оба хотят быть председателями разных фракций под именем Центристской партии.
Антон Диев (слева) и Сергей Лопин были избраны в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Центристской партии. Теперь же они оба хотят быть председателями разных фракций под именем Центристской партии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские центристы на этой неделе вновь сформировали свою фракцию в горсобрании, однако выяснилось, что их политические соперники в горсобрании немного их опередили и уже использование имя Центристской партии в названии своей свежеобразованной фракции.

События начали разворачиваться в прошедшие выходные. В субботу прежний член фракции Центристской партии Анна Рентик подала заявление о выходе из фракции, а в воскресенье это же сделал Владимир Эвве. В результате этого прекратила существование прежняя фракция Центристской партии, которой руководил Валерий Корб, так как в ней остались всего четверо членов.

Ранним утром в понедельник сложившейся ситуацией воспользовались пятеро депутатов горсобрания: Антон Диев, Денис Вершинин, Светлана Колло, Владимир Эвве и Заур Аббасов сформировали новую фракцию Центристской партии. Дигитальную подпись под решением об учреждении фракции поставили до девяти часов утра. Председателем фракции тогда же выбрали Диева, а заместителем председателя - Вершинина.

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