Кохтла-ярвеские центристы на этой неделе вновь сформировали свою фракцию в горсобрании, однако выяснилось, что их политические соперники в горсобрании немного их опередили и уже использование имя Центристской партии в названии своей свежеобразованной фракции.
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Кохтла-ярвеские центристы обвиняют соперников в узурпации названия партии
Кохтла-ярвеские центристы обвиняют соперников в узурпации названия партии
События начали разворачиваться в прошедшие выходные. В субботу прежний член фракции Центристской партии Анна Рентик подала заявление о выходе из фракции, а в воскресенье это же сделал Владимир Эвве. В результате этого прекратила существование прежняя фракция Центристской партии, которой руководил Валерий Корб, так как в ней остались всего четверо членов.