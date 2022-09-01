Кохтла-ярвеские центристы обвиняют соперников в узурпации названия партии

События начали разворачиваться в прошедшие выходные. В субботу прежний член фракции Центристской партии Анна Рентик подала заявление о выходе из фракции, а в воскресенье это же сделал Владимир Эвве. В результате этого прекратила существование прежняя фракция Центристской партии, которой руководил Валерий Корб, так как в ней остались всего четверо членов.