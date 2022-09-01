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Геологи: озеро Ульясте питается атмосферными осадками и болотными водами, но не защищено от влияния добычи

Кюлли Крийс
, журналист
Геологи: озеро Ульясте питается атмосферными осадками и болотными водами, но не защищено от влияния добычи
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В канаве Тоомика геологи измеряют не только уровень воды, но и емкость потока.
В канаве Тоомика геологи измеряют не только уровень воды, но и емкость потока. Фото: Andres Marandi

Геологи, исследовавшие озеро Ульясте, утверждают, что грунтовые воды не играют особой роли в питании озера, но их напорный уровень может уберечь озеро от высыхания.

Два года назад Эстонская геологическая служба заинтересовалась исследованием поведения озера Ульясте. Поводом послужило вызвавшее ажиотаж в средствах массовой информации желание "Kiviõli Keemiatööstus" разведать запасы горючего сланца в этом регионе.

- Видно, что уровень воды в озере Ульясте выше, чем в районе за озом. Стоило выяснить, как ведут себя грунтовые воды в этом районе и какой феномен поддерживает озеро Ульясте, - сказал занимавший тогда пост замдиректора геологической службы Яак Юргенсон.

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