Геологи: озеро Ульясте питается атмосферными осадками и болотными водами, но не защищено от влияния добычи

Два года назад Эстонская геологическая служба заинтересовалась исследованием поведения озера Ульясте. Поводом послужило вызвавшее ажиотаж в средствах массовой информации желание "Kiviõli Keemiatööstus" разведать запасы горючего сланца в этом регионе.

- Видно, что уровень воды в озере Ульясте выше, чем в районе за озом. Стоило выяснить, как ведут себя грунтовые воды в этом районе и какой феномен поддерживает озеро Ульясте, - сказал занимавший тогда пост замдиректора геологической службы Яак Юргенсон.