Геологи, исследовавшие озеро Ульясте, утверждают, что грунтовые воды не играют особой роли в питании озера, но их напорный уровень может уберечь озеро от высыхания.
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Геологи: озеро Ульясте питается атмосферными осадками и болотными водами, но не защищено от влияния добычи
Геологи: озеро Ульясте питается атмосферными осадками и болотными водами, но не защищено от влияния добычи
Два года назад Эстонская геологическая служба заинтересовалась исследованием поведения озера Ульясте. Поводом послужило вызвавшее ажиотаж в средствах массовой информации желание "Kiviõli Keemiatööstus" разведать запасы горючего сланца в этом регионе.