Из-за украинских детей Йыхви увеличил классы и прикупит мебель

Для реновированной несколько лет назад Йыхвиской русской основной школы теперь придется вследствие увеличения классов срочно прикупить столы и стулья.

Хотя еще две недели назад было не ясно, все ли желающие пойти учиться в йыхвиские основные школы дети украинских военных беженцев поместятся в них, большую часть сумели разместить к 1 сентября. Но больше детей там уже особо не разместить.