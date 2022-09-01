Хотя еще две недели назад было не ясно, все ли желающие пойти учиться в йыхвиские основные школы дети украинских военных беженцев поместятся в них, большую часть сумели разместить к 1 сентября. Но больше детей там уже особо не разместить.
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Из-за украинских детей Йыхви увеличил классы и прикупит мебель
Из-за украинских детей Йыхви увеличил классы и прикупит мебель
- Мы смогли сделать это за счет увеличения числа учеников в кассах, - сказала советник Йыхвиского волостного управления по образованпию, культуре и спорту Мария Лаанемяэ. Классы увеличили прежде всего в русской основной школе, ведь работающей на временной площади эстонской школе и самой тесно.