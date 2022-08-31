Владельцы санаториев и спа в Нарва-Йыэсуу надеются на помощь государства

Многие гости отеля "Нарва-Йыэсуу", или бывшего межколхозного санатория, как называют его местные по старой привычке, приезжают отдыхать еще с советских времен. Говорят, любят это место.

Маргарита Толмачева считает, что здесь вообще особое место: она пришла подработать на месяц, а в итоге, осталась на 30 с лишним лет. Вспоминает, как раньше ездили на экскурсии в Санкт-Петербург, устраивали танцевальные вечера, а в санаторий приезжали местные жители, финны и россияне. Июль так и называли московским.

Отдыхали раньше по месяцу. Сейчас 30 дневные туры - история. На 21 день приехать все еще можно, но большей популярностью пользуются короткие лечебные туры и новые программы, допустим, похудение или детокс. Туристов тоже стало меньше. Во времена коронавируса стали реже ездить жители Эстонии, так как не все были готовы пройти вакцинацию. Зато увеличилось количество россиян: поток достигал 10% и, несмотря на вроде бы небольшую цифру, директор санатория Карина Кюппас говорит, что это сыграло положительную роль и было неплохим подспорьем. С закрытием границ для россиян об этих туристах придется забыть.

Если для россиян санаторий в Эстонии - это европейский уровень, то у финнов и шведов часто возникают вопросы к инфраструктуре. В реалиях современной жизни у руководства тоже полно вопросов. К государству. Рост цен не дает строить планы и вносит постоянные коррективы в бюджет.

Инфляция в 20% заставляет предпринимателей задуматься: поедут ли к ним жители Эстонии, или они будут больше озадачены тем, как спланировать бюджет на более важные нужды. Как в случае с ресторанами: люди скорее выберут вариант приготовить романтический ужин дома, чем отдать 100 евро за романтику в заведении.

Расположившийся рядом Noorus SPA в середине августа объявил, что ему, возможно, придется прибегнуть к сокращению сотрудников и даже закрытию отеля на зиму.

По словам руководства, в условиях роста цен их бизнес становится попросту нерентабельным. Они, конечно, надеются на позитивный сценарий, но он возможен при улучшении экономической ситуации или поддержке государства.