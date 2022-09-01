Лукас учителям русских школ: знание эстонского позволит вам продолжить работать педагогами

Министр образования и науки Тынис Лукас в день начала учебного года обратился с отдельным обращением к русскоязычным школам, подчеркнув, что переход на эстонский язык преподавания делается в основном в интересах учащихся, и призвав учителей русских школ выучить эстонский язык, чтобы иметь возможность и дальше работать педагогами.

"Государство планирует переход на эстонский язык преподавания именно в интересах учащихся, чтобы по окончании школы все владели государственным языком на уровне, позволяющем продолжить учебу и в дальнейшем устроиться на работу", - сказал министр образования.

"Знание государственного языка открывает в Эстонии все двери. У нас единое государство, единое общество, хотя родные языки могут быть разными. У нас нет причины сохранять две отдельные школьные системы с разными языками. Пусть будет одна эстонская школа - везде и на высоком уровне", - добавил Лукас.

Он напомнил, что для этого государство обязалось создать возможности учиться на эстонском во всех школах в Эстонии с 2024 года, и во всех классах с 2029/2030 учебного года. При этом у всех желающих в эстонских школах сохранится возможность углубленно изучать русский, а теперь и украинский язык, а также историю и культуру своего народа. "Идентичность своего народа важна для всех. Государственная идентичность у всех нас в Эстонии одна", - подчеркнул министр.