Минэкономики опубликовало схему компенсации цен на энергоресурсы с 1 октября

Подготовленный минэкономики законопроект предусматривает, что государство с 1 октября по 31 марта будет частично компенсировать бытовым потребителям цены на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Компенсацию за электроэнергию предлагается выплачивать за ту часть среднемесячной цены электричества (без налога с оборота), которая превышает 80 евро за мегаватт-час, при этом максимальный размер компенсации составит 50 евро за мегаватт-час. При стоимости электричества 150 евро за мегаватт-час это означает, что потребителю пришлось бы заплатить 100 евро за мегаватт-час.

Бытовым потребителям газа будет компенсироваться 80% той части цены газа, которая превышает 80 евро за мегаватт-час, при этом компенсироваться будет потребление в размере не более 2,6 мегаватт-часа, что соответствует среднему месячному потреблению одним частным домом. Так, при потреблении 2,6 мегаватт-часа газа по средней цене 230 евро за мегаватт-час (без НСО) потребителю с учетом государственной компенсации пришлось бы заплатить за газ по 110 евро за мегаватт-час.

Стоимость центрального отопления будет компенсироваться по той же схеме, что и природный газ, но без ограничений на объем потребленной тепловой энергии.

По расчетам министерства, компенсации снизят расходы потребителей на газ примерно на 50%, на электричество - на 21%, а на центральное отопление (на примере Таллинна) - на 14%.

В минэкономики отметили, что компенсации будут автоматически учитываться на выставляемых счетах и никаких заявлений большинству потребителей подавать не придется. В случаях, когда автоматическое начисление компенсации окажется невозможным, она будет выплачиваться по отдельному заявлению, которое нужно будет подать в Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus/KIK).