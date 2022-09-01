В новом учебном году за школьные парты общеобразовательных заведений Нарвы сядут 6028 учеников, из них 5168 – в муниципальных школах. В первый класс отправятся 474 ребенка, сообщает пресс-служба Нарвской горуправы.
В Нарве в этом учебном году за школьные парты сядут 6028 учеников
“Мы поздравляем всех учеников нашего города и не только с началом нового учебного года! Именно сегодня для каждого из Вас начинается увлекательный путь в мир знаний. Школа — это словно лестница, где каждый год можно сравнить со ступенькой. Шаг за шагом Вы совершаете новые открытия, знакомитесь с новыми людьми, преодолеваете разные испытания и получаете радость от побед. Ничего не бойтесь и уверенно идите вперед, ведь на этом пути Вам помогают Ваши учителя, которые ведут вас к самой вершине этой лестницы знаний. В свою очередь, учителям хотелось бы пожелать терпения, сил и вдохновения в новом учебном году. Хорошего учебного года”, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
В этом учебном году все первые классы получат в подарок бесплатное посещение Нарвского музея, организованное городом и финансируемое Министерством образования и науки. Это станет первым познавательным и веселым собранием одноклассников в Нарвском музее, где они не только смогут вместе научиться новому, но и поближе познакомиться друг с другом.
Традиционно первое сентября в Нарвских школах начнется в первой половине дня с праздничных церемоний.