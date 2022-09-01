560 подростков из Украины начинают учебу в Школе Свободы

По словам директора Школы Свободы Ольги Селищевой, первичной задачей школы является создание безопасной учебной среды и поддержка развития каждого ученика. “Мы очень рады, что чуть более чем за три месяца мы создали школу, где сегодня начинает учиться 560 украинских подростков. У каждого нашего ученика своя история, с которой он приходит в нашу школу, но я верю, что начиная с сегодняшнего дня они смогут вписать в свои истории новую красивую страницу, которая будет полна радости учебы и открытия, замечательных встреч и новых друзей”, — заявила Селищева.

Школа Свободы действует в качестве учебного места Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии. Директор Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии Ало Сави сказал, что начало учебной деятельности Школы Свободы — это как ответственность, так и возможности, причем не только для учеников, но и для учителей. “Мы ответственны за предоставление качественного образования, но также это возможность проверить свои силы при создании качественной, поддерживающей и развивающей учебной среды для молодежи, которая в ней очень нуждается. В будущем Школа Свободы станет центром получения эстоноязычного образования для подростков, чьим родным языком не является эстонский. Центром, который будет тесно сотрудничать с другими государственными гимназиями и с таллиннской школьной сетью в целом”, — сказал Сави.

В Школе Свободы начинает учебу 560 подростков, из них 320 будет учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе будет от 20 до 22 учеников, в основной школе у каждого класса будет два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии.