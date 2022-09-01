В предназначенной для украинских подростков Школе Свободы этой осенью начинает учиться всего 560 человек — учеников основной школы и гимназистов. Учебная деятельность в школе, находящейся в центре Таллинна, будет проходить на эстонском и украинском языках, вдобавок к обязательным предметам в школе также можно будет изучать украинский язык и культуру, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
560 подростков из Украины начинают учебу в Школе Свободы
Министр образования и науки Тынис Лукас поприветствовал школьную семью на прошедшем сегодня утром мероприятии в честь открытия школы. Он подчеркнул, что мудрость и образование - это источник личной свободы человека. “Мы осознаем важность свободы только тогда, когда она начинает пропадать. Поэтому мы должны хранить ее. Свободу не дают и не дарят, ее нужно завоевывать и защищать каждый день”. Министр добавил, что главное желание начинающегося учебного года — чтобы Украина победила в войне, ведь тогда ситуация как в Украине, так и в Эстонии повернет к лучшему. “Эстонское государство поддерживает Школу Свободы, учеников из Украины и их семьи. Мы делаем все возможное, чтобы ребята из Украины получили в Эстонии хорошее образование и нашли друзей на всю жизнь”, — сказал министр Лукас.
Первая леди Украины Елена Зеленская, обратившаяся к школьной семье по видеосвязи, сказала, что понимает неуверенность учеников перед будущим, но также отметила, что в школе созданы все условия для проведения качественной и интересной учебной деятельности. “Эстонское государство дает вам возможность учиться. У вас будут уроки как на эстонском, так и на украинском языке, что означает, что ваш родной язык и эстонский язык будут развиваться вместе. Это Школа Свободы. Она даст вам свободу знаний, языка и общения — свободу, которая откроет для вас весь мир”, — добавила Зеленская.
По словам директора Школы Свободы Ольги Селищевой, первичной задачей школы является создание безопасной учебной среды и поддержка развития каждого ученика. “Мы очень рады, что чуть более чем за три месяца мы создали школу, где сегодня начинает учиться 560 украинских подростков. У каждого нашего ученика своя история, с которой он приходит в нашу школу, но я верю, что начиная с сегодняшнего дня они смогут вписать в свои истории новую красивую страницу, которая будет полна радости учебы и открытия, замечательных встреч и новых друзей”, — заявила Селищева.
Школа Свободы действует в качестве учебного места Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии. Директор Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии Ало Сави сказал, что начало учебной деятельности Школы Свободы — это как ответственность, так и возможности, причем не только для учеников, но и для учителей. “Мы ответственны за предоставление качественного образования, но также это возможность проверить свои силы при создании качественной, поддерживающей и развивающей учебной среды для молодежи, которая в ней очень нуждается. В будущем Школа Свободы станет центром получения эстоноязычного образования для подростков, чьим родным языком не является эстонский. Центром, который будет тесно сотрудничать с другими государственными гимназиями и с таллиннской школьной сетью в целом”, — сказал Сави.
В Школе Свободы начинает учебу 560 подростков, из них 320 будет учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе будет от 20 до 22 учеников, в основной школе у каждого класса будет два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии.
В команде школы на сегодняшний день 73 человека, из которых 29 — учителя и опорные специалисты из Украины. Учебная деятельность в Школе Свободы будет проходить по методу языкового погружения — 60% уроков будет проходить на эстонском языке, а 40% — на украинском. На эстонском языке будет преподаваться государственный язык, обществоведение, человековедение, технологии, музыка, физкультура и искусствоведение. Изучение физики, химии, природоведения, а также украинского языка и культуры будет проходить на украинском языке. Уроки математики, литературы, истории, географии и биологии будут проходить как на эстонском, так и на украинском.