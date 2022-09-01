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Жители волости Хальяла не хотят нового известкового карьера

Аго Гашков
Жители волости Хальяла не хотят нового известкового карьера
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Тийт Плоом, член правления ПТ Кивикангур
Тийт Плоом, член правления ПТ Кивикангур Фото: Аго Гашков

План добывать известняк около мыз Вихула и Сагади разозлил местных людей. Вчерашнее собрание, где Департамент окружающей среды планировал ознакомить людей с программой оценки влияния, должно было длиться два часа, но закончился через четыре и люди ушли недовольными.

В волости Хальяла несколько известковых разрезов. Паевое товарищество Кивикандур планирует открыть ещё одну – около мыз Вихула и Сагади. Местные жители не одобряют этот план и обвиняют чиновников в том, что к их мнению относятся формально, для галочки.

«Мы требуем, что к нашему мнению относились по-серёзному! – вот именно, то, что вы делаете, это издевательство,» такие крики были слышны в зале, когда эксперт по оценке влияния на среду Карл Купитс начал свой доклад.

Недоверие между Департаментом окружающей среды, экспертом оценки влияния и народом не уменьшилось во время всего собрания. Такое удивила как представителей департамента окружающей среды, как и руководителей фирмы Кивикандур. Люди делали аж 250 предложении для изменения программы.

«Я не знаю, говорили ли члены собрания тогдашней волости Вихула общались с местными жителями или нет. Мы общались с пару владельцами самых близких хуторов. Они не были против и по-этому мы и ходатайствовали об исследовании и теперь о разрешении на добычу. Самое грустное при таких дел, что противостояние появляется слишком поздно. Если бы нам в самом начале сказали бы, что нам не дадут здесь добывать известняк, мы бы и начали этот процесс,» сказал член правления ПТ Кивикангур Тийт Плоом.

Известняк требуется добыать потому, что при строительстве дорог требуется качественный щебень. Но в Ида-Вирумаа есть целые горы известняка и сланцевой золы. Может, надо изменить технологии дорожного строительства? Такой вопрос я задал геологу Рейну Эйнасто. Он тоже относится скептически к открытию данного карьера.

«Это вопрос времени, когда изготовление строительных смесей дойдёт до того, что известняк будут смешивать с цементом или золой. Это предусматривалось для заполнения шахтных выработок. Такие смеси годны и для строения дорог,» ответил известный исследователь известняка Эстонии Рейн Эйнасто.

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