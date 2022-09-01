Чиновники: коллективная закупка препарата против Covid в любом случае выгодна Эстонии

На данный момент контракт на поставку препарата Paxlovid заключается между Еврокомиссией и фармацевтической фирмой Pfizer. Если ранее сообщалось, что препарат прибудет в Эстонию или летом, или в сентябре-октябре, то сейчас Больничная касса говорит, что трудно предсказать, когда лекарство прибудет в Эстонию. Причина задержки в том, что производитель фармацевтической продукции Pfizer не хочет гарантировать количество, а Европейский союз не хочет, чтобы страны заключали неопределенные контракты.

Затягивание с закупкой вызвала вопросы о том, было ли разумнее для Эстонии закупать Paxlovid у Pfizer самостоятельно. По словам представителей сферы здравоохранения Эстонии, попытки в одиночку купить препарат не дали бы лучшего результата, скорее наоборот.

Советник министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона Марис Йессе привела в качестве положительного примера совместную закупку вакцины против коронавируса. "У нас есть опыт с вакцинами против коронавируса, и я могу сказать, что если бы мы не участвовали в совместных закупках Европейского союза, мы бы получили вакцины значительно, значительно позже", — сказала Йессе.