Эстония с нетерпением ждет одобренного для продажи в Европейском союзе препарата для лечения коронавируса Paxlovid, и наша страна участвует в совместной закупке ЕС. Закупка задерживается, но эстонские чиновники по-прежнему считают участие в совместных закупках полезным, пишет rus.err.ee.
Чиновники: коллективная закупка препарата против Covid в любом случае выгодна Эстонии
На данный момент контракт на поставку препарата Paxlovid заключается между Еврокомиссией и фармацевтической фирмой Pfizer. Если ранее сообщалось, что препарат прибудет в Эстонию или летом, или в сентябре-октябре, то сейчас Больничная касса говорит, что трудно предсказать, когда лекарство прибудет в Эстонию. Причина задержки в том, что производитель фармацевтической продукции Pfizer не хочет гарантировать количество, а Европейский союз не хочет, чтобы страны заключали неопределенные контракты.
Затягивание с закупкой вызвала вопросы о том, было ли разумнее для Эстонии закупать Paxlovid у Pfizer самостоятельно. По словам представителей сферы здравоохранения Эстонии, попытки в одиночку купить препарат не дали бы лучшего результата, скорее наоборот.
Советник министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона Марис Йессе привела в качестве положительного примера совместную закупку вакцины против коронавируса. "У нас есть опыт с вакцинами против коронавируса, и я могу сказать, что если бы мы не участвовали в совместных закупках Европейского союза, мы бы получили вакцины значительно, значительно позже", — сказала Йессе.
Эстония начала вакцинацию от коронавируса раньше, чем Япония, потому что у них не было вакцины, отметила Йессе. "Та же логика использовалась при закупке лекарств от коронавируса: при совместных закупках условия лучше, чем у нас были бы при переговорах с крупными фармацевтическими производителями как у относительно небольшой страны. Никаких колебаний и сомнений в том, что цена и фактор времени может быть лучше при совместных закупках, нет", — сказала она.
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По словам советника фармацевтического отдела Министерства социальных дел Марет Вооре, коллективные закупки помогут нам бороться с "необоснованными условиями" фармацевтической компании. "В последние годы у Эстонии была возможность участвовать в совместных закупках Европейской комиссии, которые помогли странам закупать вакцины и лекарства, производители которых изначально решили не предлагать свой продукт на так называемый свободный рынок или, если предлагали, то на необоснованных условиях. К ним относятся, например, высокая цена или установленные минимальные количества для заказа, которые покупатель не может реализовать для покрытия потребностей своего рынка", — пояснила Вооре.
Таким образом, объединяя закупочные потребности участников совместных закупок ЕС, можно добиться как снижения цены за единицу, так и фиксации количества, необходимого государству, за счет эффекта масштаба, отметила Вооре.
Однако совмещать совместные закупки и самостоятельные переговоры с Pfizer — чтобы увидеть, каким путем быстрее получить препарат — не представляется возможным. "Европейская комиссия может поставить странам в совместных закупках условие, что параллельно с участием в совместных закупках страны не могут вести переговоры с производителями, если хотят покупать напрямую", — сказала Вооре. "Это снижает риск того, что производители в переговорах с Еврокомиссией окажутся в ситуации, когда свободный рыночный спрос будет влиять на то, какую цену, доставку или другие условия предлагает фармкомпания для совместных закупок", — добавила она.