В пятницу, 2 сентября, в таллиннском рок-клубе Tapper выступит с концертом запрещенная в России польская блэк-метал группа "Батюшка", пишет rus.err.ee.
Запрещенная в России блэк-метал-группа "Батюшка" выступит в Эстонии
Запрещенная в России блэк-метал-группа "Батюшка" выступит в Эстонии
"Батюшка" - анонимный проект гитариста Кшиштофа Драбиковского, который переносит слушателя в проповедь, где экстремальный вокал смешивается с пением монахов на старославянском языке.
Неизвестный состав произвел своего рода революцию в мире блэк-метала, и принес группе большое количество поклонников.
В своем последнем альбоме "Панихида" группа рассматривает православную церковную службу с кощунственной точки зрения.