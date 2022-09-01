Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Запрещенная в России блэк-метал-группа "Батюшка" выступит в Эстонии

Северное побережье
Запрещенная в России блэк-метал-группа "Батюшка" выступит в Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Batushka
Batushka Фото: Paweł Brześciński

В пятницу, 2 сентября, в таллиннском рок-клубе Tapper выступит с концертом запрещенная в России польская блэк-метал группа "Батюшка", пишет rus.err.ee.

"Батюшка" - анонимный проект гитариста Кшиштофа Драбиковского, который переносит слушателя в проповедь, где экстремальный вокал смешивается с пением монахов на старославянском языке.

Неизвестный состав произвел своего рода революцию в мире блэк-метала, и принес группе большое количество поклонников.

В своем последнем альбоме "Панихида" группа рассматривает православную церковную службу с кощунственной точки зрения.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх