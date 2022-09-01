Точные морские данные помогут в борьбе с высокими ценами на электроэнергию

Недавний анализ строительства терминала СПГ (регазификационного терминала сжиженного природного газа) – хороший пример применения морских моделей и океанографических больших данных, пишет Прийдик Лагемаа, старший научный сотрудник кафедры морских систем Таллиннского технического университета.

Если десять лет назад анализ условий, необходимых для строительства порта, занимал несколько лет, то с помощью современных инструментов это можно сделать всего за несколько месяцев. Кроме того, вклад исследователей в развитие морской службы программы Коперник теперь позволяет многим ученым анализировать морскую среду.

В чем польза эстонских морских данных?

По словам Лагемаа, эстонская модель морского прогнозирования NEMO-EST позволяет получить детальное представление о морских районах Эстонии. На основе этих данных Агентство по охране окружающей среды может публиковать наилучший возможный прогноз морской погоды, на который ориентируется рыбаки, спасатели, яхтсмены и любители отдохнуть на море.

Ученый утверждает, что точные морские данные также можно использовать в борьбе высокими ценами на электроэнергию. В дополнение к текущим прогнозам они предоставляют доступ к историческим данным, которые применяются для пространственного планирования морских районов. Например, их использовали при проектировании морских ветряных электростанций или при недавнем анализе морских условий для строительства терминала СПГ. Также на основе этих данных исследовалось использование морской воды для отопления и охлаждения прибрежных городов.

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