Ученые из Института морских систем Таллиннского технического университета много лет работали с большими данными по океанографии и морскими моделями. Благодаря этому, анализ морских условий теперь производится в десятки раз быстрее, пишет nauka.err.ee.
Точные морские данные помогут в борьбе с высокими ценами на электроэнергию
Недавний анализ строительства терминала СПГ (регазификационного терминала сжиженного природного газа) – хороший пример применения морских моделей и океанографических больших данных, пишет Прийдик Лагемаа, старший научный сотрудник кафедры морских систем Таллиннского технического университета.
Если десять лет назад анализ условий, необходимых для строительства порта, занимал несколько лет, то с помощью современных инструментов это можно сделать всего за несколько месяцев. Кроме того, вклад исследователей в развитие морской службы программы Коперник теперь позволяет многим ученым анализировать морскую среду.
В чем польза эстонских морских данных?
По словам Лагемаа, эстонская модель морского прогнозирования NEMO-EST позволяет получить детальное представление о морских районах Эстонии. На основе этих данных Агентство по охране окружающей среды может публиковать наилучший возможный прогноз морской погоды, на который ориентируется рыбаки, спасатели, яхтсмены и любители отдохнуть на море.
Ученый утверждает, что точные морские данные также можно использовать в борьбе высокими ценами на электроэнергию. В дополнение к текущим прогнозам они предоставляют доступ к историческим данным, которые применяются для пространственного планирования морских районов. Например, их использовали при проектировании морских ветряных электростанций или при недавнем анализе морских условий для строительства терминала СПГ. Также на основе этих данных исследовалось использование морской воды для отопления и охлаждения прибрежных городов.
АЭС вряд ли смогут решить мировой энергетический кризис
Зима близится
Данные позволяют анализировать и ледяной покров Балтийского моря. Хотя замерзшее море может показаться далекой перспективой, до зимы осталось всего несколько месяцев. Какой она будет?
Индексы морского льда показывают, что зимой 2020 года и площадь, и объем льда были на рекордно низком уровне. Максимальная площадь льда составляла всего девять процентов от общей площади Балтийского моря, а объем – четыре кубических километра. По словам Лагемаа, в недавнем прошлом были и другие подобные зимы, например, в 2008 и 2015 годах.
Самые холодные зимы в истории Балтийского моря были зафиксированы в 1940-х годах, когда все море было покрыто льдом. Сегодня же и площадь, и объем морского льда имеют тенденцию к сокращению.
Более масштабные цели
По словам Лагемаа, помимо моделирования и анализа Балтийского моря, эстонские ученые также участвуют и в весьма амбициозном проекте – создании цифрового двойника Земли.
Если до сих пор занимались в основном моделированием отдельных компонентов, таких как море, атмосфера, береговая линия, почва и так далее, то создание цифрового двойника позволит объединить модели из разных областей и создать еще более полную картину процессов на Земле. Подобная база данных даст возможность человечеству, с его постоянно растущими потребностями в энергии, сотрудничать с планетой максимально эффективно и экологично.