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Академия обороны началa новый учебный год

Северное побережье
Академия обороны началa новый учебный год
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Фото: Martin Liiskmaa

Сегодня, 1 сентября, Академия обороны отметила начало учебного года праздничным шествием по городу Тарту, а командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем прочитал перед студентами традиционную вступительную лекцию по случаю начала учебного года, сообщает пресс-служба генштаба Сил обороны.

«Узнай, чему учат в этом доме. Это наука, ей стоит доверять, и она нужна нам как основа для наших решений», — сказал в своей лекции, открывающей учебный год, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Используйте эти знания, чтобы находить решения в развитии людей, создании систем, разработке мероприятий, управлении ресурсами и достижении ваших целей. Это лидерство и то, что вы должны делать».

На вступительной лекции также были отмечены лучшие преподаватели 2021/2022 учебного года к началу учебного года в Академии обороны. В прикладном высшем образовании лучшими лекторами были признаны майор Кристьян Карист, командир группы пехотной роты кафедры тактики, и Юлле Сяалик, преподаватель-заведующий кафедрой педагогики.

Лучшими преподавателями магистерской программы признаны подполковник Тармо Кундла, перешедший на должность начальника отдела планирования Оперативного отдела Генерального штаба обороны, и Юлле Сяалик, преподаватель-заведующий кафедрой педагогики. Рядовой Прийт Пяэрсон, преподаватель педагогики кафедры менеджмента и педагогики, был признан лучшим преподавателем профессионального образования.

В торжественном марше Академии обороны по городу Тарту в сопровождении военного оркестра и бронетранспортера приняли участие действующие военнослужащие академии и студенты профтехучилищ, высших учебных заведений и магистрантов. Торжественное шествие продолжилось выставкой вооружения и техники перед главным зданием Академии обороны, также для гостей был открыт музей Академии обороны, входящий в состав Эстонского военного музея – Музей генерала Лайдонера.

Академия обороны благодарит всех, кто пришёл посмотреть на праздничное шествие и выставку технологий, а также благодарит город Тарту и жителей Тарту за сотрудничество.

Академия обороны является единственным в Эстонии высшим учебным заведением государственной обороны, где готовят офицеров и унтер-офицеров для Сил обороны и Союза обороны. Кроме того, Академия обороны предлагает продвинутую военную подготовку и организует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с национальной обороной.

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