Глава A1000 Market: скидка на самом деле говорит о размере наценки

Тармо Лауринг сказал, что "дорогие" торговые сети резко увеличили маржу, и разрыв с магазинами низких цен стал больше, чем когда-либо. "Как это ни парадоксально, чтобы понять, насколько велики наценки на самом деле, стоит взглянуть на предлагаемые скидки", - сказал Лауринг.

"Мы постоянно получаем рекламу больших скидок, по радио, по телевидению или по почте, но все знают, что покупательская корзина на самом деле стала намного дороже", - пояснил Лауринг.

"Именно скидки показывают, какую наценку на самом деле делают магазины. Понятно, когда уцениваются отдельные товары или продукты с истекающим сроком хранения. Но если скидка распространяется на целые группы товаров - например, на все игрушки, сладости или все газонокосилки действует скидка 50-80% - значит, обычно наценка на них составляет от 70% до 100%. Одновременная продажа такого количества товаров по цене ниже себестоимости сделала бы бизнес неустойчивым, и ни один магазин на это не пойдет. Так что стоит задуматься, что на самом деле означают большие скидки", - поделился Лауринг.

По словам Лауринга, наценки в розничной торговле выросли больше, чем наценки производителей, но этого быть не должно, ведь магазины являются всего лишь посредниками и сами какой-то особой прибавочной стоимости не создают.

"На самом деле, расходы магазинов не так уж сильно выросли по сравнению с расходами производителей", - добавил Лауринг.

"Еще одна возможность предоставлять большие скидки - оказывать давление на эстонских производителей продуктов питания, которые сейчас и так переживают тяжелые времена, некоторые из них даже вынуждены останавливать производство из-за высоких цен на электроэнергию. Продавцы настаивают на том, что некоторые товары для проведения кампаний производитель должен продавать ниже себестоимости, при этом на другие товары продавцы устанавливают большую наценку", - сказал Лауринг.