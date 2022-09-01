1 сентября, когда содержание Ярвеской школы перешло от города Кохтла-Ярве государству, новый учебный год в ней начали почти 350 учеников, 40 из которых - бежавшие от войны украинские дети.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярвеская школа Кохтла-Ярве начала работу с новыми директором и владельцем
В полдень вся школьная семья собралась в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Шествие, которое должно было предварять торжественный акт, было отменено из-за дождя.
Директор Тармо Пост провел 1 сентября свой первый день в новой должности, приняв эстафету от социального педагога Стеллы Онкель, исполнявшей обязанности директора с весны прошлого года.
- В последние недели августа я познакомился со школьниками и школьной жизнью, но, несмотря на это, я не осмеливаюсь точно сказать, что принесет новый учебный год. Но точно, что мы будем учиться и учить. Также уверен, что нашей школе исполнится сто лет, - обратился он к школьной семье.
Пост добавил, ссылаясь на закон сохранения энергии, что накопленная летом солнечная энергия теперь должна быть преобразована в течение учебного года в энергию открытий, энергию обучения, энергию выполнения всех домашних заданий, энергию теста Купера, энергию своевременного утреннего подъема, энергию посещения тренировок и занятий в музыкальной школе.
Достойной школе нужны достойные условия
- В этом году Ярвеская школа Кохтла-Ярве отметит столетие со дня основания школы. В Кохтла-Ярве нет другой школы с таким достойным возрастом. Точно так же в городе нет другой основной школы с эстонским языком обучения, - сказала канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвалтс.
По ее словам, до сих пор школа проделала очень хорошую работу, и государство хочет придать больший импульс, чтобы образование на эстонском языке ценилось в Кохтла-Ярве и держалось на прочных основах.
Винтер-Немвалтс также напомнила об обещании государства построить для школы новое учебное здание. "Подготовка к этому уже началась. Ярвеская школа Кохтла-Ярве с ее достойным содержанием также заслуживает современных достойных условий обучения и работы".
На торжественном акте канцлер министерства и мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль подписали договор о передаче здания школы государству. "От принятия решения до подписания договора прошло совсем немного времени. Хочу поблагодарить все стороны, кто готовил и дорабатывал это решение, кто работал над ним более полугода как в городском управлении, горсобрании, так и в Министерстве образования и науки", - сказал Наэль.
Добро пожаловать новичкам
Многолетний член и председатель попечительского совета Эдуард Одинец пожелал школьной семье новых испытаний, добавив, что до сих пор возникавшие трудности всегда удавалось преодолеть.
- 17 лет назад в этом же зале проходила церемония открытия Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве: тоже было 1 сентября, и у нового директора дела шли не очень хорошо (Ирину Токман, назначенную городскими властями директором школы против желания родителей и учителей, освистали на торжественном акте. - Ред.). Но хорошо было то, что я стал членом и председателем попечительского совета этой милой и славной школы.
Прежний попечительский совет теперь прекратил сотрудничество со школой. "Нас ведь не передали министерству вместе со всей школой, но если новому директору и владельцу школы потребуется помощь попечительского совета, мы с радостью откликнемся", - пообещал Одинец.
По его словам, одна из проблем, которые стоят перед школой в этом учебном году, - это несколько десятков детей, бежавших от войны в Украине, которых приняла Ярвеская школа. "Это большое испытание для учителей и соучеников, но я хотел бы, чтобы мы с открытым сердцем и радостью приняли всех украинских детей в нашу школьную семью. Ласкаво просимо! Добро пожаловать!"
Станет ли жизнь лучше с новым владельцем школы?
Ученик 8-го класса Михаил Семиянов:
- Новый учебный год приносит перемены, но я не думаю, что это плохо и грустно. Наша школьная семья очень милая и родная. Я не думаю, что наша энергия изменится, когда мы станем государственной школой. Новый директор кажется очень дружелюбным.
Учитель Реэт Кукк, начинающая свой 51-й год работы:
- Я не могу сказать, хорошо ли для школы переход в руки государства. Надо сначала попробовать, посмотреть. Поживем, увидим. Нельзя хотеть того, чего не было. Коллеги, правда, говорят, что зарплата повысится, но я не поверю, пока на счету не появится более высокая зарплата.