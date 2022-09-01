ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярвеская школа Кохтла-Ярве начала работу с новыми директором и владельцем

По его словам, одна из проблем, которые стоят перед школой в этом учебном году, - это несколько десятков детей, бежавших от войны в Украине, которых приняла Ярвеская школа. "Это большое испытание для учителей и соучеников, но я хотел бы, чтобы мы с открытым сердцем и радостью приняли всех украинских детей в нашу школьную семью. Ласкаво просимо! Добро пожаловать!"

Станет ли жизнь лучше с новым владельцем школы?

Ученик 8-го класса Михаил Семиянов:

- Новый учебный год приносит перемены, но я не думаю, что это плохо и грустно. Наша школьная семья очень милая и родная. Я не думаю, что наша энергия изменится, когда мы станем государственной школой. Новый директор кажется очень дружелюбным.

Учитель Реэт Кукк, начинающая свой 51-й год работы:

- Я не могу сказать, хорошо ли для школы переход в руки государства. Надо сначала попробовать, посмотреть. Поживем, увидим. Нельзя хотеть того, чего не было. Коллеги, правда, говорят, что зарплата повысится, но я не поверю, пока на счету не появится более высокая зарплата.